Bizár na Slovensku. Ty šašo, je**te hokej, zaútočil šéf klubu na Hossu

Boss klubu z patnáctitisícové Detvy místo aby slavil jednu z největších výher svého týmu v historii, chvíli po zápase nakráčel k šatně Dukly do otevřených dveří kabiny spustil svou litanii, která teď baví celé Slovensko.

„Ty šašo! Kde chcete hrát? To je hanba hokeje. Hanba. Hossa, co? Já to tu dělám srdcem a vy kradete ze svazu, odevšad,“ obul se Róbert Ľupták jmenovitě i do Marcela Hossy, bratra hvězdného Mariána. „Prohrajete s poj***nou Detvou, s Detvou, ty ko**t!“ přeskakuje Ľuptákovi hlas.

Ze šatny Dukly se ve videu, které zveřejnil deník Nový Čas, se na to ozve jen pobavené „nazdar“. Narušitele lehce drží člen ochranky, aby se ke kabině hostů nepřiblížil víc, než by bylo zdrávo. Tam ale divoký výstup vzbudil spíš jen smích. Ľupták si později incident vysvětlil s vedením Dukly, ta ale stejně žádá disciplinární trest.

„V první řadě musím říct, že by se na týmy mělo dívat stejně bez ohledu na to, z jaké soutěže do baráže přišly. Potom by možná nevzplanuly podobné emoce. Nikomu jsem neublížil, jen jsem řekl svůj názor. Ale s odstupem času mě to mrzí, protože jsem reagoval trochu přehnaně,“ uznal pro Nový Čas Ľupták.

„V každém případě jsem hrdý na své chlapce, kteří dokázali, že hokej na kvalitní úrovni se dá dělat i v malém městě, bez velkých peněz a hlavně srdcem. Vždycky jsem říkal, že emoce k hokeji patří,“ podotkl boss Detvy, který je známý svým extravagantním vystupováním.

„Nemám rád, když se někdo vyvyšuje. A když, tak musí ukázat kvality na ledě. Omluvil jsem se šéfovi Dukly panu Růžičkovi, ale stále tvrdím, že svůj názor můžu říct, to mi nikdo nezakáže,“ uzavřel své „pokání“ Róbert Ľupták.