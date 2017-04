Hromadná bitka na turnaji v Mostě! Mladíci se pustili i do rozhodčího

Připomíná to hromadné bitky Detroitu a Colorada z 90. let, záběry jsou to přitom čerstvé. Na tradičním turnaji hokejistů do 16 let Easter Cup v Mostě se hráči celků bojujících o třetí místo rozhodli zahodit hokejky a radši si dát do nosu. Schytal to i jeden z rozhodčích.