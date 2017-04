Kouč slovenských mladíků po bitce: Bělorusové plivali na sudího a vyhrožovali!

Jako brankář vytáhl Slovensko do elitní skupiny MS, navíc má bronz z OH v Albertville. Teď Jaromír Dragan (53) působí v akademii ještě slavnějšího Igora Liby. Přesto košický trenér přiznává: „V životě jsem toho prošel dost, ale nic takového jsem neviděl!" Reaguje tak na hromadnou bitku, do které se jeho svěřenci připletli v zápase s běloruským Brestem.

Hromadná potyčka vypukla na konci zápasu o bronz na tradičním Easter Cupu v Mostě. Hráči běloruského týmu HC Brest se pustili do košických soupeřů, se kterými prohráli 1:4, i do rozhodčích.

Vy jste tu bitku sledoval ze střídačky, jak se seběhla?

„Bělorusové byli celý zápas nespokojení, provokovali, plivali na rozhodčí a vyhrožovali mu. Bitka byla jen důsledek, ale naši chlapci se do ní zapojit nechtěli. Jen pomáhali bránit rozhodčího. A ten za nimi pak přišel a poděkoval jim, že ho nenechali ve štychu.“

Co jste řekl trenérovi soupeře?

„On se omlouval, že to není jeho vina, že za to prý můžou rozhodčí. Ale to jsem nezažil, že by si 15 a 16letí usmrkanci něco takového mohli dovolit! Já jsem mu řekl, že je to hanba! Ano, rozhodčí se může upísknout a upískl se na obě strany. Ale to přece není důvod k bitce...“

Jak reagovali pořadatelé?

„Ti si také nevěděli rady, ale byla to strašně rychlá akce. Můžeme být jenom rádi, že se nikomu nic nestalo. Ale jinak byla organizace turnaje na vysoké úrovni a věřím, že za rok zase přijedeme. I když tohle nám celý dojem pokazilo.“