Hrachovina v euforii z finského titulu: Ještě jsem nespal, slavíme v kuse!

Zavřel bránu a dotlačil Tapparu Tampere k sedmnáctému titulu v historii finské Liigy. Český brankář Dominik Hrachovina (22) na tom měl klíčový podíl. Po dvou úvodních prohrách s KalPou Kuopio (shodně 2:3), pustil v dalších čtyřech zápasech jen pět branek. A Tappara finálovou sérii otočila (2:1, 5:2, 2:1 a 3:1). Hrachovina byl u mistrovských oslav už loni, tehdy jako dvojka. Teď byl jako jasná jednička klubu v euforii. „Su ožralej, ale mluvit můžu...“ hlásil do telefonu rozjařeně brněnský rodák, který byl s úspěšností zákroků 93,84 nejlepším brankářem play off.

Jaké jsou oslavy?

„Užíváme si to plnou mírou! Ještě jsem od posledního zápasu nespal, jsem už dost unavený. Jedeme v kuse, ještě jsme se v oslavách nezastavili. Nejdřív jsme to oslavili venku hned po zápase, pak jsme letěli letadlem domů, kde nás čekali fanoušci.“

Kolik jich bylo?

„Hned po příletu jich bylo na náměstí pár stovek, ale to hlavní přijde až v sobotu. To by mělo být na náměstí tak dvacet tisíc lidí. Loni jich tam bylo dvacet pět tisíc, letos jich bude možná trochu míň, protože jsou svátky. Tak uvidíme, kolik jich nakonec dorazí.“

Jak vám bylo, když jste ve finále prohrávali 0:2 na zápasy?

„Nebylo to lehký. KalPa hrála takový zvláštní styl. Moc nestříleli, měl jsem strašně málo zákroků za ty první dva zápasy. A dostal moc gólů (2:3 a 2:3). To nebylo jednoduché. Ale musel jsem se zvednout a jsem rád, že se to povedlo. Že jsme se kousli a čtyři zápasy vyhráli. Já se cítil v pohodě. Celé play off. Na druhou stranu si říkám - dobře, že už to skončilo.“

Jste utahaný?

„Ani ne tak utahaný fyzicky, jako spíš psychicky. Bylo to dlouhé. První série byla hrozně dlouhá a těžká (4:3 s Ilves Tampere) a ta finálová byla taky náročná. Psychicky žádná sranda.“

Byl jste si jistý, že vás trenér po dvou prohrách v bráně podrží?

„Na to jsem vůbec nemyslel. Věděl jsem, že mi věří. Taky jsme si snad poprvé za sezonu pokecali, říkal, že mi věří. To mi pomohlo. Začal jsem pak taky i něco chytat.“ (usmívá se)

Na finále za vámi vyrazili rodiče, stihli i poslední zápas?

„Ano, ještě tady jsou, letí zpátky až v sobotu, takže to vyšlo krásně.“

Zůstáváte ve Finsku i v další sezoně?

„Mám ještě rok smlouvu v Tappaře. Posunout se někam dál by sice bylo krásné, ale mám smlouvu. A taky úplně nevím, jestli by se mi odtud vůbec chtělo. Teď to není na programu dne.“