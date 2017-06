FRKtastický! Český mladík trefil titul střelou, kterou neplánoval

Když Martin Frk napřáhne, je pravděpodobné, že na krátký časový moment ztratíte puk z očí. Rodák z Pelhřimova má totiž takovou dělovku, že někteří jeho spoluhráči tvrdí, že jde dokonce i slyšet. Kdoví, co na tom je pravdy, nicméně brankář Mike McKenna ze Syracuse si s jeho pokusem z šestého finále z 53. minuty poradit nedokázal. Grand Rapids najednou vedli 4:3 a zápas tak také skončil.

Přitom vítězný gól se zrodil úplnou náhodou, sám autor to po utkání přiznal. „Máme něco nacvičeného, ale já jsem to tam zpackal," vykládal pro mlive.com a vysvětlil tak, proč se ocitl v rohu útočného pásma. „Měl jsem zamířit mezi kruhy, ale místo toho jsem jel vypomoci obránci Lashoffovi. Pak jsem vystřelil a doufal, že se puk dostane k bráně," popisoval svou pátou trefu ve vyřazovací části.

Huge goal by Frk to give GR their first lead of the game! pic.twitter.com/bZ3LVrHmpY — AHL (@TheAHL) June 14, 2017

On je prostě střelec, to je jeho práce. Defenziva je prý tím problémem, který třiadvacetiletému útočníkovi brání v posunu do NHL. Gólů dává dost, v 65 zápasech základní části jich dal 27 a podělil se tak o sedmé místo v celé lize. Přitom start měl celkem divoký.

Z listiny volných hráčů si ho 9. října vzala Carolina, šancí ale moc nedostal. Hurricanes ho použili ve dvou zápasech na pouhých 16 minut a 40 vteřin a pak ho usadili na tribunu. Tam zkoušeli jeho psychiku a 1. listopadu znovu náseldoval přesun, tentokrát zpět do Detroitu.

Ačkoliv se Red Wings vůbec nedařilo, a v počtu vstřelených branek se klub zařadil na 26. místo, šanci Frk v prvním týmu nedostal. A tak dál makal a teď je výrazně podepsán pod druhý Calder Cup v historii klubu.

„Je to výjimečná chvíle. Každý chce být hrdina a já měl to štěstí, že se mi to povedlo. Ale jinak hrál celý tým skvěle, hlavně ve třetí třetině," dodal Frk, jehož mužstvo celý zápas dohánělo skóre a poprvé vedlo až s jeho trefou.

Po utkání pak kroužil po ledě, mával fanouškům a kroutil hlavou. A přidal jasné poselství spokojeného člověka. „Nikdy nevíte, co se může stát. Prostě musíte tvrdě makat a ono se to někdy vrátí."