Bitka bývalých hráčů NHL: brankář Huet zametl s prckem led!

Brankář Cristobal Huet se do Gerbeho pustil pěstmi • Repro YouTube.com

Během potyčky, kterou Gerbe vyvolal svým zákrokem, se do konfliktu dostal s brankářem Huetem • Repro YouTube.com

Brankář Cristobal Huet se i s mohutnou výstrojí pustil do bitky s Nathanem Gerbem • Profimedia.cz

Aby se do bitky pustil brankář proti hráči z pole, to se jen tak nevidí. A ještě aby jednoznačně vyhrál gólman, to už je na pováženou. Ve čtvrtečním zápase švýcarské ligy mezi domácí Ženevou a Lausanne (6:1) se tak stalo. Francouzská hokejová legenda a vítěz Stanley Cupu z roku 2010 Cristobal Huet zametl led s Nathanem Gerbem, dlouhodobě nejmenším hráčem NHL. Brankáři příliš nepřekážela ani mohutná výstroj.