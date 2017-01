Mladé hokejistky urvaly na MS postup, ve čtvrtfinále narazí na Rusky

České hokejistky porazily v závěrečném utkání v základní skupině B na domácím mistrovství světa hráček do 18 let v Přerově Finsko 3:2 v prodloužení a ze druhého místa postoupily do čtvrtfinále. V něm je ve středu čekají hokejistky Ruska. Druhou čtvrtfinálovou dvojici utvoří Švédky s Finkami a Švýcarsko s Japonskem si zahrají baráž. USA a Kanada si pro změnu zajistily přímý postup do semifinále.