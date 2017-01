Když se perou hokejistky. Mladice se na MS mlátily jako muži v NHL

Děvčata do toho umí taky pořádně praštit. A jak! Na hokejovém mistrovství světa hráček do 18 let 1. divize se mezi sebou ve skupině B servaly hráčky Polska a Dánska. Seveřanky na góly vyhrály rozdílem 2:0. Domácí Polky neunesly porážku a hned po zaznění závěrečné sirény se pustily do svých soupeřek.