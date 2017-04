Osmnáctka si na úvod MS poradila s Běloruskem. Vyhrála 7:4

Čeští hokejisté porazili v úvodním zápase na mistrovství světa hráčů do 18 let ve Spišské Nové Vsi Bělorusko 7:4 a získali tři body do tabulky skupiny B. Svěřenci trenéra Václava Varadi zlomili soupeřův odpor čtyřmi góly v rozmezí tří minut a 36 sekund ve druhé třetině.