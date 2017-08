Jako Kometa! Osmnáctka taky jede na Raketu na Mars, přivezl ji Zábranský

„To jsem dotáhnul já z Brna,“ usmívá se Libor Zábranský mladší, jehož tvář i přes nízký věk (17 let) zdobí pořádná bradka. Od začátku břeclavského turnaje, dřívějšího Světového poháru hráčů do 18 let, tak v české šatně hraje „Raketa“.

Aktuálně je ve výběru šest hráčů z Komety, kteří se tak mohou cítit jako ve svém. „Ostatní kluci neprotestovali. Líbí se jim to,“ říká Zábranský.

Necelé čtyři měsíce po extraligovém titulu s Brnem, u kterého osobně byl i na ledě, zažívá mladý bek podobně euforické tažení. Na rozdíl od Komety se s „jeho“ osmnáctkou moc nepočítalo, mohla spíš překvapit. Nyní ji čeká poslední krok, sobotní finále od 17 hodin v Břeclavi proti Kanadě, která si v pátek poradila v semifinále se Švédskem.

„Víme, jací Kanaďani jsou, možná nám víc bude vyhovovat jejich hokej. Švédi, to je úplně jiný level. S Kanadou jsme (v přípravě) prohráli 3:1 a mohli bychom zopakovat stejné překvapení jako v semifinále proti Rusům,“ soudí Zábranský.

Na straně českého celku bude opět i domácí prostředí, a to nejen bouřlivé obecenstvo, v němž se v pátek sešly už tři tisícovky fanoušků, ale i znalost ledu. Trenér David Bruk připustil, že taktiku v pátek na Rusy uzpůsobil horší kvalitě kluziště. Tým neměl tolik hrát s pukem, víc čekat ve středním pásmu a snažit se narušovat soupeřovu rozehrávku, což se mu dařilo.

„Kanaďani hráli semifinále v Bratislavě, takže přijedou a budou si muset zvykat tady na ten rybník,“ culil se i kapitán Zábranský. „Nejde o kvalitu hřiště. Ale to horko nad ním je neúnosné,“ podotkl.

Z týmu cítí velké nadšení a euforii. „Každý do toho půjdeme naplno. Kdybych měl hrát jednou rukou, tak do toho půjdu,“ odkrývá, že během turnaje už nasbíral nějaké bolístky, stejně jako spoluhráči.

Před jeho odchodem do Kanady, kde bude nastupovat v juniorské CHL za Kelownu, se na ledě může ve finále potkat s budoucím spoluhráčem Nolanem Footem, synem dvojnásobného vítěze Stanley Cupu s Coloradem a olympijského vítěze Adama Foota.

Kromě toho to může být taky poslední soutěžní zápas na českém území. Odchod do Kanady samozřejmě prioritně řešil se svým otcem, majitelem Komety, do nové zkušenosti ho povzbuzovali i spoluhráči. „Bavil jsem se s Tomášem Vincourem, který tam hrál, s Ondrou Němcem, radil mi Martin Erat. Dali jsme si víc věcí dohromady. V Kometě je obrovská konkurence beků, a další faktor byl, že mě draftoval jeden z nejlepších týmů, co tam je. Bylo by krásné rozloučit se s pohárem nad hlavou,“ přeje si Zábranský. Hrát s ním za Kelownu by měl v nadcházející sezoně i Marek Škvrně.

Zábranský pamatuje i na to, že jako kapitán osmnáctky by navázal na loňský počin kapitána Nečase. „I proto bych to chtěl vyhrát. Aby se mi Neči nesmál v kabině,“ nadhodil s úsměvem.

V první řadě se ale těší na velké finále. I na kulisu, která ho bude v Břeclavi provázet.

„Podpora fanoušků je fantastická. Je těžké na ledě se slyšet. Člověk může dávat krásnou nahrávku do prázdné, ale tady v tom bláznovství o sobě nevíme. Ale to k tomu patří a všichni si to užíváme,“ dodal Zábranský.