Jeden z lídrů dvacítky o juniorské MS nepřijde. Kaše zahlásil: JEDU!

Na českou dvacítku se po zahájení kempu na předměstí Montrealu valily spíš samé pohromy. V prvním přípravném duelu s kanadskými vrstevníky odcházela s výpraskem 0:8 a k tomu ještě tým ztratil Dominika Lakatoše, který po zápase odcestoval domů se zlomenou klíční kostí. Jeho parťák z jednoho z elitních útoků David Kaše mezitím musel čekat na verdikt lékařů. „Jedu!“ zahlásil včera Sportu.

Za poslední dva měsíce toho vytrpěl dost. V listopadu si zlomil kostrč. Jakmile se po měsíci vrátil na led, hned v prvním extraligovém utkání proti hradeckému Mountfieldu spadl na tyčku branky a poškodil si plíci. To bylo 2. prosince.

Kolem jeho stavu vládlo zvláštní tajemno. Trenér dvacítky Jakub Petr, hráč ani jeho agent nebyli moc konkrétní. Nicméně Kaše už zase začal trénovat v Chomutově, v sobotu podstoupil poslední vyšetření u specialistů v pražské Thomayerově nemocnici. Do včerejška se řešilo, jestli může odletět. Doktoři mu šampionát nakonec posvětili.

„Pro mě je teď nejdůležitější, že tam hlavně jedu. Dlouho jsem netrénoval, ale už jsem byl na ledě. Musím si zase jen trochu zvyknout, ale jinak jsem se cítil dobře,“ svěřil se David Kaše. V noci na dnešek hraje v Montrealu tým Anaheimu, za který nastupuje jeho starší bratr Ondřej. Kvůli průtahům kolem odletu se spolu nepotkají. „Ale podstatnější je, že můžu na šampionát,“ přiznal. Česká dvacítka tak získá zpátky jednoho z lídrů a klíčových útočníků.

„Uvidíme, jestli bude schopný turnaj zvládnout. Pořád ještě zbývá nějaký čas, tréninkem by to dohnal, je to důležitý hráč na přesilovku i do kabiny. Kdyby byl zdravý jen napůl nebo se necítil, nepůjdeme přes mrtvoly a vezmeme zdravého hráče,“ předeslal trenér Petr.

V české sestavě je každý výpadek hodně znát. Česká dvacítka se o tom přesvědčila i loni, kdy ji sice vyztužil David Pastrňák uvolněný z Bostonu, ale zároveň těsně před turnajem v Helsinkách přišla o další posily ze zámořských soutěží, Jakuba Vránu a Václava Karabáčka. Letos může juniory mrzet ztráta Lakatoše. Rozpadl se útok, v němž na listopadovém Turnaji čtyř ve Švédsku on a David Kaše nastupovali s Martinem Nečasem a který se podílel na většině českých gólů. Z celkem sedmi branek se jeho členové podíleli na pěti.

„Myslím, že jsme si docela dost sedli. S Martinem Nečasem se mi hrálo super, je to šikovný kluk. Myslím, že jsme si to dávali dobře, náš útok klapal. Uvidíme, jak to teď trenéři poskládají,“ řekl Kaše, jehož čeká už třetí šampionát do 20 let a který patří mezi pět pamětníků stříbra na šampionátu osmnáctiletých před dvěma lety.

„Počítám, že až přiletím, tak mi v tréninku naloží. Ale myslím, že jsem kondici moc neztratil. Hlavně, aby tam padaly góly,“ dodal Kaše.