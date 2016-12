MS do 20 let ONLINE: Česko - Finsko. V cestě stojí obhájci zlata

Česká juniorská reprezentace dnes v Kanadě vstupuje do mistrovství světa hokejistů do 20 let. Svěřence trenéra Jakuba Petra čeká od 23:00 SEČ zápas proti finským obhájcům titulu. Dalšími soupeři české dvacítky v montrealské skupině A budou Švýcarsko, Dánsko a Švédsko.