Škarek po výhře nad Finskem: Porážky v přípravě nás zocelily

PŘÍMO Z MONTREALU | Tak luxusní vstup do šampionátu se české dvacítce dlouho nepovedl. Výhra nad Finskem 2:1 po Špačkově trefě minutu a půl před koncem byla prvním vítězstvím z úvodního zápasu šampionátu po šesti letech. Tak silného soupeře navíc dorazili naposledy juniorští mistři světa z roku 2001. Jen to tenkrát odnesli Švédové. „Určitě se to projeví na psychice,“ prohlásil po utkání Jakub Škarek, který turnaj v Montrealu zahájil jako jednička. Vedl si jako jeho idol Carey Price. Pustil jediný gól, i ten si hodně vyčítal. Už dnes večer (19 hodin) čeká český tým Švýcarsko.

Co taková dost nečekaná výhra může po nepovedené přípravě hned na začátku znamenat?

„Určitě se podepíše na psychice. Porazit mistry světa se nepovede každému. A určitě nám pomohlo, že jsme na úvod turnaje porazili takový tým. Jestli takhle budeme hrát dál, dokážeme se každému vyrovnat a můžeme takové týmy i porážet. Zvládli jsme to takticky i herně. Zaslouženě jsme vyhráli, měli jsme víc šancí, než Finové. Kluci zblokovali plno střel, musím jim poděkovat, že mi premiéru za dvacítku na mistrovství světa hodně ulehčili.“

Odlétal jste skromně, říkal jste, že budete vůbec rád, že se dostanete do týmu. Nakonec jste začal jako jednička...

„Jednička nevím, začal jsem turnaj a popravdě jsem byl docela překvapený, že trenéři ukázali na mě. Dan Vladař je výborný gólman, chytá na farmě v Providence, má toho na výborné úrovni odchytaného dost. Když mi to trenéři oznámili, snažil jsem se stoprocentně koncentrovat na zápas a když na mě ukážou znova, budu jenom rád, a pokud třeba ne, budu Dana podporovat, aby se mu dařilo.“

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu

The Czechs did it: 2-1 opening day win against defending champion Finland at #WorldJuniors. Watch the highlights. @narodnitym @leijonat pic.twitter.com/ceRaieQmEE — IIHF WJC (@iihf_wjc) December 27, 2016

Byl jste nervózní?

„Před utkáním určitě, trošku víc, než obvykle. Po vyrovnávacím gólu to ze mě spadlo, řekl jsem si, že už to snad horší být nemůže. Byl trošku smolný. Puk mi propadl pod rukou. Udělal jsem zbytečný pohyb na prostředek, protože už jsem počítal s tím, že ten hráč přihraje. Jde to na můj vrub a jsem rád, že to kluci ještě otočili. Pak už jsem chytal v klidu a bylo to dobré. Situace před brankou už tak nebezpečné nebyly, měli tak dvě, tři. Už to nebylo tak těžké.“

Jak se chytalo na ledě, kde je doma Carey Price?

„V hlavě jsem to měl, že ve stejném brankovišti chytá i Price. Bylo to příjemné, chtěl bych jednou být jako on.“

Na Finy jste se připravovali poměrně dlouho. Jaké to bylo z pohledu brankářů?

„Na jejich situace jsme se připravovali i z brankářského hlediska. Na videu jsme rozebírali jejich přesilovky, myslím, že jsme do zápasu šli dobře připravení, věděli jsme, co hrají. To samé musí platit na Švýcary. Určitě to nebude lehké utkání, ale když budeme hrát jako s Finy, tak věřím, že to zvládneme. Navíc výhra vždycky regeneraci urychlí.“

Neobávali jste se, jak vás poznamená nepovedená příprava?

„Myslím, že bylo jenom dobře, že jsme s Kanadou a Američany ty tři zápasy hráli. Naše hra se postupně zlepšovala a já jsem věřil, že to bude dobrý. Ty zápasy nám daly hodně, myslím, že nás to jak psychicky, tak po herní stránce zocelilo, jenom nám to pomohlo.“