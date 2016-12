V přípravě 0:17, teď skalp mistrů. Taktiku drželi do puntíku, řekl Petr

"Musím kluky pochválit, takový vstup do turnaje nás těší. Od rána jsem cítil, že kabina přípravu, ve které jsme nedali gól, hodila za hlavu. Kluci dodrželi taktiku do puntíku," řekl Petr.

"Možná to místy působilo pasivně, ale víme, jak rychle přecházejí Finové do útočného pásma. Vždy nám z toho dávali branky, speciálně tento ročník. Klíčem k úspěchu tedy byla silná defenziva a také to, že jsme se nenechali vylučovat," komentoval třiačtyřicetiletý kouč jediné vyloučení v zápase.

Radost mu kazilo zranění Davida Kvasničky, který odstoupil z utkání v první třetině. "Zatím nevíme, jak to s ním vypadá. Na soupisce máme stále jedno volné místo. Možná, že na Švýcary ještě půjdeme ve stejném složení jako proti Finům, dlouhodobě ale hrát se šesti obránci je riziko," podotkl Jakub Petr.

Na jednu volnou pozici v poli má v kádru ještě beka Vojtěcha Budíka z Prince Albert z WHL a útočníky Jana Dufka z Litvínova s Petrem Kodýtkem z Plzně. Mimo soupisku zůstává zatím i třetí gólman Petr Kváča z Českých Budějovic.

Češi k prvnímu duelu s Finy nastoupili v montrealské hale Bell Centre v pondělí od 23:00 SEČ a hned dnes od 19:00 SEČ je čeká Švýcarsko. "Aby vítězství s Finy mělo nějakou hodnotu, musíme zvládnout i utkání se Švýcary. Rozestup mezi zápasy by nás neměl překvapit, víme o tom od začátku," dodal Petr.

