Česko - Švýcarsko 3:4pp. Mladíci pálili šance a ztratili dva body

Čeští hokejisté do dvaceti let nenavázali na překvapivé vítězství nad Finskem (2:1) a ve druhém utkání základní skupiny mistrovství světa prohráli se Švýcarskem 3:4 v prodloužení. Svěřenci Jakuba Petra dvakrát prohrávali o dvě branky, ale Filip Chlapík dvěma góly vyrovnal na 3:3. Jeho branka šestnáct vteřin před koncem zápasu poslala utkání do prodloužení, v němž bleskově rozhodl Nico Hischier. Další utkání čeká český tým ve čtvrtek od 19 hodin proti Dánsku.