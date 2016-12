Nahlodaní Finové padli senzačně s Dánskem, příštím soupeřem Česka

„Mládežnický hokej je pořád o tom samém. Strašně se vyrovnává, ani ne tak kvalitativně, individuální dovednosti jsou jednoznačně na straně Finů, ale je to o hlavě. Jeden večer prohrajete a druhý den vás čeká zápas, který musíte vyhrát. Nám se to stalo na osmnáctkách s 97, hráli jsme s Lotyši a upotili těsné vítězství 3:1. Skupina má nějaký vývoj a pro nás je tohle zdvižený prst. Já jsem rád, že ten zápas tak dopadl, že to nebudou jen trenérské řeči a kluci budou brát Dány vážně. Poslední tři roky na dvacítkách mají solidní výsledky,“ ocenil příštího soupeře český trenér Jakub Petr, který večerní zápas sledoval. Jeho tým se s Dánskem střetne ve středu.

Po dvou třetinách byl poměr střel 22:7 pro Finy, ale senzační vedení 3:0 drželo Dánsko. „Využívali jsme šance. Z prvních pěti střel jsme dali tři góly, to byl rozdíl proti předchozímu utkání se Švédy, kdy jsme se z dvaceti pokusů trefili jen jednou,“ připomněl asistent kapitána Christian Mieritz. „Náš ročník 1997 je navíc speciální, jsme velmi dobře sehraní, taky proto jsme vyhráli,“ dodal.

„Dánsko bychom měli porazit vždycky. Nebo aspoň nastřílet z tolika střel víc gólů než jen dva. Nevím, co se stalo. Ale nic nás neomlouvá,“ pravil finský kapitán Olli Juolevi, jeden ze strůjců titulu na předchozím šampionátu v Helsinkách. Tentokrát je všechno jinak.

„Bereme jako samozřejmost porážet takové týmy, jenže tohle je ukázka, že to chce maximální obezřetnost. Jsem rád, že máme den volna, protože se musíme dát do kupy. S Dánskem to bude takový tricky zápas. Pokud vyhrajeme, můžeme uvažovat o vítězství ve skupině, kdyby se to nedej bože nepovedlo, jsme všichni ve skupině v problému. Každý může porazit každého,“ pokračoval trenér českého výběru Petr.

Psychika a sebevědomí dokážou velké a neuvěřitelné věci. Zvlášť na této úrovni. Finům se nepovedl první zápas proti Česku. Porážka 1:2 je nahlodala a 24 hodin poté šli do jednoho ze svých nejdůležitějších utkání ve skupině. Opět ho nezvládli.

„Dánové předvádějí organizovanou obranu a taky to mají to ve své mentalitě. Jejich trenér s tím má zkušenosti, ví, jak na silné soupeře hrát a hlavně, hráči tomu defenzivnímu systému věří. Druhá věc je, že jsou nekompromisní v koncovce. V přesilovce, jakémkoli přečíslení. Kdybychom tohle měli my, tak bychom se po Švýcarsku bavili o šesti bodech,“ dodal Jakub Petr.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě:

Skupina A (Montreal):

Dánsko - Finsko 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 6. Boysen (Weichel, True), 18. Madsen (Jensen, Hoeg), 36. Blichfeld (Röndbjerg, Koch) - 45. Vaakanainen (Jesper Mattila, Väyrynen), 56. Björkqvist (Luoto, Julius Mattila). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Šír (ČR) - Fluri (Švýc.), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 4733.

1. ČR 2 1 0 1 0 5:5 4 2. Švédsko 1 1 0 0 0 6:1 3 3. Dánsko 2 1 0 0 1 4:8 3 4. Švýcarsko 1 0 1 0 0 4:3 2 5. Finsko 2 0 0 0 2 3:5 0

Skupina B (Toronto):

Lotyšsko - Rusko 1:9 (0:3, 1:3, 0:3)

Branky a nahrávky: 24. Balcers (Dzierkals) - 6. Jurtajkin (Dronov), 13. Polunin (Kaprizov, Sidorov), 18. Karnauchov (Gurjanov, Kudako), 21. Kaprizov (Vorobjov, Polunin), 25. Polunin (Rykov, Vorobjov), 26. Beljajev (Jurtajkin, Alexejev), 47. Kaprizov (Rykov, Vorobjov), 50. Trenin (Kaprizov, Polunin), 57. Kaprizov (Rykov, Vorobjov). Rozhodčí: Burchell (Kan.), Linde - Dahmen (oba Švéd.), Suchánek (ČR). Vyloučení: 9:5. Využití: 1:3. Diváci: 6789.

Kanada - Slovensko 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Lauzon (Gauthier, Jost), 31. Raddysh (Dubois, Chabot), 33. Cirelli (Lauzon, Speers), 37. Chabot (Barzal, Strome), 43. McLeod (Cirelli, Dubé). Rozhodčí: Hribik (ČR), Sheva - Davis (oba USA), Haurum (Dán.). Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 12.694.