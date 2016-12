Přestali jsme hrát a báli se něco udělat, hlesl Nečas po porážce

V případě zisku aspoň dvou bodů jste už mohli mít jisté čtvrtfinále. Mrzí hodně porážka, když jste měli utkání docela slušně rozehrané?

„Určitě je to škoda. Do první třetiny jsme vstoupili dobře, za deset minut měli nějakých dvanáct střel, vyvíjelo se to dobře. Ale Dánsko je hrozně houževnatý soupeř, stojí před bránou, blokují a my jsme přestali hrát s pukem, báli se něco udělat.“

Co byste řekl ke svému gólu? Puk jste doslova procpal za brankovou čáru a zvedal ruce nad hlavu. Rozhodčí nechali hru pokračovat a branku potvrdili až podle videa. Vy jste věděl, že to byl gól?

„Jeli jsme dva na dva, já to prohodil Ádovi Musilovi, on to výborně natlačil před bránu. Nestíhali ho, dal to do betonu. Gólman měl puk na brankové čáře na betonu a hráči si vlastně hlídali jen jeho. Já to tam dopíchnul a viděl jsem, že to bylo asi pět centimetrů za čárou.“

Asi to chtělo přidat druhý, třetí a hrál by se jiný zápas, souhlasíte?

„S takovými soupeři je potřeba jít do vedení, třeba o ty dva góly. Oni pak začnou útočit a jen nebrání. Škoda, že jsme v první třetině nepřidali víc gólů. Druhá třetina byla z naší strany hrozná. Nic jsme si nevytvářeli, i když jsme dali branku na 2:1. Oni ne, že by nás přehrávali, ale vždycky ujeli a měli z toho nějaké šance. Ustoupili jsme však úplně od naší hry.“

Co jste si řekli v kabině po zápase? Máte pět bodů, postup do play off byl nejistý...

„My jsme hlavně chtěli ten druhý bod z prodloužení. To bychom mohli mít po zápase se Švédy ještě první místo, i když je to pořád možné i takhle. Takhle bychom to měli ve vlastních rukou. Škoda, musíme bojovat dál.“