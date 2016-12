Finská ostuda! Obhájci titulu si zahrají jen o udržení, už vyměnili kouče

Obhájci titulu Finové budou hrát na mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě o udržení a turnaj dokončí pod vedením nového trenéra. O jejich pádu do boje o záchranu proti Lotyšsku rozhodla páteční výhra Švýcarska nad Dánskem 5:4 po samostatných nájezdech. Neúspěch Finů odnesl okamžitě trenér Jukka Rautakorpi, jehož už nyní nahradil plánovaný nástupce Jussi Ahokas.