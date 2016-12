Zacha dvacítku neposílí, ta si na Švédy pořídila obránce Budíka

PŘÍMO Z MONTREALU | V posledním zápase se nevešel do sestavy New Jersey, na juniorský šampionát chtěl přijet. Tahle svíčka však zhasla. Pavel Zacha českou dvacítku pro zbytek šampionátu neposílí. Trenéři v noci uzavřeli soupisku. Na soupisku byl jako poslední hráč podepsán obránce Vojtěch Budík. Poslední škrt odnesl plzeňský útočník Petr Kodýtek, který zřejmě stráví silvestrovskou noc v letadle do Evropy.

„Varianta s Pavlem Zachou padla zhruba před dvěma hodinami,“ informoval hlavní kouč Jakub Petr po sedmé večer místního času. „Víme, že v posledním utkání za New Jersey nenastoupil. Byli jsme s vedením klubu v kontaktu, v podstatě denně výměnou mailů a podobně. Pavel chtěl přijet, řekl nám to zástupce Devils. Ale klub udělal ve čtvrtek odpoledne na mítinku rozhodnutí, a to zní, že Zacha pro mistrovství světa uvolněn nebude,“ dodal.

Může to souviset i s nedávným zraněním útočníků Taylora Halla a Vernona Fiddlera, že si Devils chtěli Zachu ponechat jako pojistku, přestože naposledy nehrál. Ale to je vlastně už vedlejší. Záleželo vyloženě na verdiktu New Jersey a jeho konečná odpověď zněla ne. Podobný tah, jako byl loňský přílet Davida Pastrňáka do Helsinek tedy v Zachově případě zůstal u ledu.

Pravděpodobnost, že do Montrealu přiletí, ovšem byla o dost menší. „Netvrdím, že jsem v jeho příjezd nevěřil. Určitá naděje tam byla. Ale dali jsme si nejzazší termín na čtvrtek, před utkáním se Švédskem. S tím, že by Zacha zasáhl do jednoho utkání ve skupině a pak do play off. Jiné týmy hráče také neuvolnily, ani Kanaďanům. Z toho důvodu jsme s tím až tak moc nepočítali. Vždycky je důležité, aby měl zájem samotný hráč. U Pavla jsme věděli, že tomu tak je. Přijet chtěl, což je pro český hokej zásadní i do budoucna. Před rokem vypadala situace malinko jinak, Pasta se rozehrával na farmě po zranění,“ připomněl trenér dvacítky.

Poslední volné místo tak zaplnil zadák Vojtěch Budík, který působí ve WHL. „Na šampionátech se snažíme hrát na sedm obránců a třináct útočníků. Letos nás potkalo zranění Kvasničky, který vypadl hned v prvním zápase, i proto jsme se rozhodli dopsat dalšího beka. Je pravda, že jsou tady komerční přestávky, pokud obránci podávají solidní výkony, lze zápas odehrát i na čtyři nebo na pět. Ale nechceme riskovat,“ vysvětlil Petr.

Po odjezdu zraněného Kvasničky měla dvacítka k dispozici šestici zdravých beků, teď jich bude znovu sedm. „Budík do zápasu se Švédy nastoupí. Není důvod, aby nehrál. Měl určitou herní pauzu, ale poctivě s námi trénoval. Když jsme měli utkání, každé ráno chodil na led,“ dodal trenér. Jelikož na juniorském šampionátu není možné dopisovat před play off další hráče jako na seniorském mistrovství světa. jeden hráč se musel rozloučit. Nakonec ostrouhal útočník Kodýtek.

„Je ročník 1998, takže určitě bude jedním z kandidátů pro příští šampionát. Teď nabral zkušenosti, viděl, jaký je hokej na této úrovni. Pracoval velmi dobře na kempu, na akcích v sezoně i na nedávném turnaji s devatenáctkou. Rozloučit se musel z pragmatických důvodů,“ uvedl trenér Petr.

Postavou nevelký šikula se měl už během dneška odcestovat domů. „Běží extraliga, měl by být k dispozici pro potřeby Plzně. Ať dopadneme ve čtvrtfinále jakkoli, odlet týmu proběhne až po skončení turnaje. A když ten kluk nemá možnost hrát, bylo by vůči němu i jeho klubu nefér, aby zůstal tak dlouho bez zápasů,“ dodal kouč české juniorské reprezentace.

Český tým vyrukuje proti Švédům v 19 hodin středoevropského času. Chytat bude opět Daniel Vladař, chybět by neměl Adam Musil, který s nastřelenou patou vynechal včerejší trénink. Petrovi svěřenci už jsou bez šance na prvenství ve skupině, vítězství Švýcarů nad Dánskem po samostatných nájezdech rozhodlo, že obhájci titulu Finové si zahrají baráž o udržení. Poslední den bojů ve skupinách určí složení čtvrtfinálových dvojic. Rozlouskne taky to, které dva celky se přesunou za soupeři do Toronta. Kanada jako pořadatel totiž využila práva volby a svoji bitvu svede v Montrealu. Jako vítěz skupiny zůstávají na čtvrtfinále Švédové.

Konečná sestava dvacítky na MS v Kanadě Brankáři: Daniel Vladař (Providence, AHL), Jakub Škarek (Jihlava), Petr Kváča (České Budějovice). Obránci: Jakub Zbořil (Saint John, QMJHL), Filip Hronek (Saginaw, OHL), Vojtěch Budík (Prince Albert, WHL), František Hrdinka (Linköping, Švédsko), Petr Kalina (Sparta Praha), Daniel Krenželok (Vítkovice), Ondřej Vála (Kamloops, WHL), David Kvasnička (Plzeň). Útočníci: Filip Chlapík (Charlottetown, QMJHL), Michael Špaček, Adam Musil (oba Red Deer, WHL), Šimon Stránský (Prince Albert, AHL), Martin Nečas (Kometa Brno), Tomáš Šoustal (Kelowna, WHL), David Kaše (Chomutov), Kristián Reichel (Litvínov), Lukáš Jašek (Třinec), Radek Koblížek (Oulu, Finsko), Filip Suchý (Omaha, USHL), Daniel Kurovský (Vítkovice)