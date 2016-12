Česko – Švédsko 2:5. Dvacítka padla a čtvrtfinále odehraje v Torontu

Česká reprezentace do dvaceti let zakončila základní skupinu mistrovství světa porážkou 2:5 se Švédskem a o jejím dalším osudu rozhodnou zbývající večerní souboje. Svěřenci Jakuba Petra nezachytili úvod zápasu a už po první třetině prohrávali o tři góly. V dalším průběhu zápasu pak zkompletoval hattrick Jonathan Dahlen a dva české zásahy už na výsledku nic nezměnily. Český tým se tak bude na čtvrtfinále stěhovat do Toronta a zmíněný zápas i duel Kanady s USA (21:30) rozhodnou o tom, na koho ze dvou zámořských celků narazí.