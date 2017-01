Dvacítka na MS padla se Švédy 2:5, ve čtvrtfinále vyzve Kanadu

Čeští hokejisté do dvaceti let se ve čtvrtfinále mistrovství světa utkají s Kanadou. Svěřenci Jakuba Petra zakončili základní skupinu těžkou porážkou 2:5 se Švédskem, když výsledek dvěma góly korigovali až v závěru zápasu. Díky první výhře Finů, kteří porazili Švýcarsko 2:0, Češi skončili ve skupině třetí a v boji o semifinále tak vyzvou druhý tým skupiny B. Tím je nakonec trochu překvapivě domácí Kanada, která v zámořském derby o první místo padla s USA 1:3. Český tým se také nemusí stěhovat do Toronta a o šanci na medaili se porve v Montrealu. V Torontu se pak Američané utkají se Švýcarskem.