MS U20 ONLINE: Česko - Švédsko 0:3. Druhé místo se výrazně vzdaluje

Českou reprezentaci do dvaceti let čeká od 19 hodin poslední utkání základní skupiny mistrovství světa proti Švédsku. Svěřenci Jakuba Petra do něj vstoupí s nově zapsaným obráncem Vojtěchem Budíkem a budou bojovat o druhé místo ve skupině. K němu potřebují nad Švédy zvítězit, aby přeskočili Dánsko a nemuseli se stěhovat do Toronta. Po posledním utkání se také zúží možnosti pro čtvrtfinále, které jsou před dnešními zápasy hodně široké. Utkání českého týmu sledujte ONLINE na iSport.cz!

Postupová matematika:

Vítězství za tři body - Češi by s jistotou obsadili druhé místo ve skupině, zůstali by v Montrealu a ve čtvrtfinále by narazili na třetí tým druhé skupiny, kterým bude vítěz zápasu mezi Ruskem a Slovenskem (02:00).

Vítězství za dva body - Češi by se posunuli na druhé místo, ale museli by čekat na večerní utkání Švýcarska s Finskem (23:30). Pokud by Švýcaři získali tři body, český tým by díky lepšímu vzájemnému zápasu přeskočili a odsunuli ho na čtvrté místo. Výběr Jakuba Petra by tak šel na vítěze zápasu Kanada - USA (21:30).

Porážka po prodloužení/samostatných nájezdech - Zisk jednoho bodu znamená třetí místo a jistotu stěhování do Toronta. Češi by opět museli čekat na Švýcary, jejichž výhra by český tým odsunula na čtvrté místo. Výhra Finska by je naopak ponechala na třetí pozici a Češi by ve čtvrtfinále narazili na poraženého z utkání Kanady a USA.

Porážka v základní hrací době - Češi by alespoň dočasně zůstali třetí, mohli začít balit kufry do Toronta a jen čekat na výsledek utkání Švýcarů s Finskem. Aby zůstali na třetí pozici, museli by jim pomoci Finové ziskem tří bodů.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:37. Asplund, 08:56. Dahlén, 16:46. Andersson Hosté: Sestavy Domácí: Gustavsson (Sandström) – Ja. Larsson, Dahlin, Kylington, Gunnarsson, Bernhardt, Carlsson – Ahl, Andersson, Lööke – Dahlén, Asplund (A), Pettersson – Karlström, Eriksson Ek (C), A. Nylander – Ohlsson, Wingerli, Söderlund – Grundström (A). Hosté: Vladař (Škarek) – Kalina, Hronek (C), Zbořil, Hrdinka, D. Krenželok, Vála, Budík – Kurovský, Špaček (A), Kaše (A) – Jašek, Chlapík, Koblížek – Stránský, Nečas, Musil – Reichel, Šoustal, Suchý.

Skupina A (Montreal):

23:30 Švýcarsko - Finsko

Z V VP PP P Skóre B 1. Švédsko 3 3 0 0 0 13:4 9 2. Dánsko 4 1 1 1 1 11:15 6 3. Česko 3 1 0 2 0 7:8 5 4. Švýcarsko 3 0 2 0 1 11:11 4 5. Finsko 3 0 0 0 3 4:8 0

Skupina B (Toronto):

21:30 Kanada - USA

02:00 Rusko - Slovensko