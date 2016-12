Ostuda týmu i moje, kál se Vladař po Švédsku a omlouval se fanouškům

PŘÍMO Z MONTREALU | Po půl minutě hry první gól, za osm minut další. Jestli si čeští junioři chtěli v posledním zápase skupiny A na MS do 20 let proti Švédsku pozvednout náladu, pak je soupeř hodně rychle vyvedl z omylu. V úvodní třetině Seveřané odskočili o tři góly. „Byla to fakt ostuda, z mé strany i co jsme předvedli jako tým. Budeme se snažit to ještě odčinit, i když to bude těžké,“ litoval brankář Daniel Vladař, který nakonec inkasoval pětkrát. Až za rozhodnutého stavu se střelecky prosadili i Češi, prohráli však 2:5.

Jak vypadal takhle těžký a od počátku dost jednoznačný zápas z branky?

„Těžká otázka. Nezvládli jsme to celkově jako tým a za ten výsledek můžeme být ještě rádi. Nakonec jsme dali dvě branky, od kterých se doufejme můžeme odrazit do dalších zápasů. Z mého strany to byla katastrofa, asi nejhorší utkání tady.“

Ovlidnila ho rychlá branka po 37 vteřinách?

„Spíš to nepřidá na jistotě nebo tak. Ale stále jsme měli 59 a půl minuty, abychom s tím něco udělali. To jsme nezvládli, po první třetině jsme prohrávali 0:3 a s tím se na takovém turnaji a ještě proti Švédům dá těžko něco dělat. Aspoň jsme rádi za ten konec, že se to trošku srovnalo a my s tím výsledkem něco provedli. Můj pocit však rozhodně není dobrý.“

VIDEO | Podívejte se na sestřih zápasu Švédsko - Česko

Dost jste si zachytal, šlo na vás 38 střel, Švédové měli plno brejků dva na jednoho...

„Samozřejmě, ale my jsme měli střel stejně tolik, a dali dva góly. Dostal jsem víc branek než soupeř a to taky není nic dobrého.“

Řešili jste, kdo bude vaším soupeřem ve čtvrtfinále?

„Já to nějak neřeším, je to jedno. A nejsem si úplně jistý, jestli jsme si za ty čtyři zápasy ve skupině vysloužili nějaký respekt. Vážně jsme tři z nich nehráli dobře a bohužel za pět dobře odvedených třetin se nedá udělat lepší úspěch. Budeme ještě rádi za třetí místo ve skupině. Nechci však být negativní. Přeju si, abychom se zvedli, dali hlavy nahoru, šli odbojovat čtvrtfinále a uvidíme. Ale nevím jestli do něj půjdeme z nějaké dobré pozice.“

Je to jedno utkání, stát se může všechno...

„Přesně, stát se může cokoli. Sílu na to určitě máme, jsme dobrá parta kluků, jen bohužel nevím, co se děje, že nám to na ledě neklape, když všechno okolo hokeje je super. Prostě nám chybí něco strašně malinkého, si myslím, aby to šlapalo. Máme dva dny, uvidíme, s kým budeme hrát. Musíme být připravení, že nás rozhodně nečeká lehký soupeř a po těchhle výkonech půjdeme do čtvrtfinále v roli outsiderů. Musíme si nastavit do hlav, že to je zápas o všechno, šedesát minut, tři třetiny. Jen musíme zvednout hlavu, odmakat to a uvidíme, co se stane. Ale nemáme nejlepší výchozí pozici.“

Stihl jste postřehnout, že mezitím přišel konec roku a začne nový?

„Jo, a za to, co jsme předvedli, se musíme omluvit fanouškům. Byla to fakt ostuda, z mé strany i co jsme předvedli. Rád bych slíbil, abychom začali nový rok úplně jinak, než jsme ho skončili. Děkujeme všem za podporu, budeme se snažit to nějak odčinit, i když to bude těžké. Doufám, že za všechny kluky můžu říct, že to odmakáme a snad už se to nebude opakovat.“