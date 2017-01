Trapas na MS: Kanaďané prohráli, pak nemohli vyvěsit americkou vlajku!

Na poslední den roku 2016 nebudou moc rádi vzpomínat hokejoví fanoušci v Kanadě. Poslední den skupinové fáze MS hráčů do 20 let se totiž proměnil v pořádný trapas země „Javorového listu“. Hokejisté nejprve prohráli s rivalem z USA 1:3, ale to by nebylo to nejhorší. Po utkání měla být vyvěšena za zvuku hymny vítězů vlajka USA, to se ovšem i přes velkou snahu pořadatelům nepodařilo.