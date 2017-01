Už jsem Čech, hlásí Musil, který hrál i za Kanadu. Máme šanci, věří

PŘÍMO Z MONTREALU | S Kanadou v Kanadě, dokonce v Montrealu, těžší čtvrtfinále si čeští junioři na MS do 20 let nemohli ani představit. Ale pro většinu z nich to bude taky velký svátek, zatím největší zápas kariéry. Hala Bell Centre plná po střechu, na protější straně velký favorit juniorského šampionátu Kanada. Adam Musil si na Hlinkově memoriálu 2014 zahrál i za výběr příštího soupeře. S většinou opor kanadské dvacítky sedával v kabině, další zná z juniorské WHL, kde je kapitánem celku Red Deer Rebels. Teď proti nim urostlý útočník vyrukuje v českých barvách. Žádnou rozpolcenost rodák z Ottawy necítí. Ví, kam patří.

V Kanadě jste se narodil, strávil tam většinu kariéry, dokonce jste za ní hrál. Bude pro vás zápas pořád ještě mít pikantní příchuť?

„Spíš to bude zajímavější z toho pohledu, že když prohrajeme, tak jedeme domů, a pokud zvítězíme, jdeme dál, do bojů o medaile. Na to, že jsem hrál za Kanadu, se nijak neohlížím. Teď už jsem Čech, vím, kam patřím. Kanadu mám za sebou. Ani nejsem s nikým z hráčů v kontaktu. Jen před šampionátem jsem se s pár kluky setkal.“

Pro Kanadu budou dýchat i stěny, bude plná hala. Jak může zápas probíhat?

„Bude to velký zážitek pro každého. Ale na to nemůžeme moc koukat, musíme hrát svoji hru a bojovat. Ještě nikdo z nás nehrál v takové atmosféře, něco neskutečného. Ale když tam bude ta bojovnost, tak si myslím, že máme velkou šanci vyhrát. I proti Kanadě.“

Role českého týmu je taková, že se mu moc nevěří. Je to výhoda?

„To jsou jen statistiky na papíře. My víme, co v nás je, víme, co máme hrát. Když to splníme, máme velkou šanci. Pokud ne, tak nás může taky pěkně dobře rozebrat.“

Co musíte proti předchozím zápasům zlepšit především?

„Hrát celých šedesát minut, což tak v předchozích zápasech nebylo. Tady je každý tým dobrý a za pět minut může nasázet plno gólů. Musíme se soustředit na svůj systém a dřít. Musíme být v té bojovnosti ještě lepší, než Kanaďani. Nemůžeme se jich bát, jsou to kluci jako my, proti kterým normálně hrajeme.“

Pořád se mluví o tom, jak jsou jinde. Můžou být v něčem zranitelní?

„Určitě. Vždyť jste to viděli, jak je dostala Amerika. Švýcaři s nimi hráli vyrovnaný zápas v přípravě. Jen si myslím, že hodně týmů z nich má velký respekt. A to my nesmíme dopustit.“

Budete tak na spoluhráče i působit, aby se nezalekli?

„Myslím, že oni jsou taky dost zkušení a prošli si hodně důležitých zápasů. Vědí, o co jde. Myslím, že budeme dobře připravení.“