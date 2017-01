Nečas: Jsme zklamaní, ale na osmnáctkách chci bojovat o nejvyšší příčky

Dřeli do posledních zbytků sil, senzace byla na spadnutí. Ale nakonec nemají nic. Ten nástup přišel pozdě. „Měli jsme si vypracovat lepší pozici ve skupině. Kromě zápasu s Finskem jsme nehráli dobře,“ shrnul útočník Martin Nečas. Zanedlouho mu bude osmnáct, po brankáři Škarkovi byl nejmladším člen týmu. Ale byl hodně vidět, i kanadští mediální supi kolem něj kroužili jak dravci nad čerstvou kořistí. Kapitán české osmnáctky, která jako první v historii vyhrála Hlinkův memoriál, je obrovskou nadějí do budoucna. A nejen proto, že na šampionát dvacetiletých může zavítat ještě dvakrát.

S čím se budete z juniorského mistrovství světa vracet?

„Po porážce ve čtvrtfinále určitě cítíme zklamání. Ale škoda, že jsme takhle nehráli všechny zápasy ve skupině. Hráli jsme jako opravdový tým, byl vidět ten zápal. Snažili jsme se hrát co nejvíc organizovaně. Kanada má neskutečný tým, vytváří si spoustu šancí. Někteří hráči už nastoupili v NHL. Šli jsme do toho, že chceme vyhrát, oni byli velcí favoriti, my se jim snažili konkurovat. Až na prostřední třetinu to docela šlo. Dali nám gól z buly, odskočili na 3:2. To bylo možná rozhodující. Ještě jsme pak ve třetí části snížili, hned na to nám dali pátý gól. Ale jsem hrdý na kluky, jaký jsme předvedli výkon.“

Po vaší střele padla třetí česká branka, byl jste hodně vidět. Jak se proti asi největšímu favoritovi hrálo vám osobně?

„Proti Kanadě je to hodně těžký. Třeba tři čtvrtě zápasu bráníte, oni jsou hrozně silní na puku. Snažili jsme se chodit spíš do rychlých brejků a třetí třetinu je trochu zatlačit. Měli jsme nějaké šance, snížili, ale naneštěstí nám hned dali gól zpátky a pak už si to pohlídali.“

Jste rádi, že jste ukázali, že se dokážete postavit i tak nadupanému týmu, že hokej umíte?

„Fanoušci nám před tímhle zápasem moc nevěřili. Po přípravných utkáních s Kanadou to je jasné. Ale my jsme chtěli vyhrát. Nemůžu říct, že bychom do toho šli tak, že zápas odehrajeme a letíme zpátky domů. Dali jsme do toho sto procent, a nevyšlo to. Kanada je skvělá a my jsme si měli vypracovat lepší pozici ve skupině. Kromě prvního zápasu s Finskem jsme tam nehráli dobře.“

Proč jste si vedli tak nevyrovnaně?

„V zápasech se Švýcarskem a Dánskem jsme byli favoriti a neplnili, co jsme měli. Ať si myslí, kdo chce, co chce, ty týmy jsou už strašně vyrovnané. Měli jsme dost šancí, skoro nic neproměnili, kdežto oni dali gól. Pak jsme to už měli těžké. Na psychiku, taky jsme nehráli, jak jsme chtěli.“

Pro vás to ale je určitě výborná zkušenost, jak může pomoct s výhledem na šampionát osmnáctek, který vás čeká na jaře?

„Já se hrozně těším. Máme skvělou partu, kluky jsem vlastně od Hlinkova memoriálu neviděl. Teď pro nás skončily dvacítky, jsme zklamaní, ale musíme si z toho odnést co nejvíc. My, co tady budeme třeba příští rok, musíme makat naplno, ponaučit z toho, že je potřeba udržet to a hrát pořádně celý turnaj. To samé na osmnáctkách. Je to krátkodobý turnaj a nezáleží, kdo je favorit. Jak vidíte na Finech nebo Dánech, tak každý může překvapit a hrát úplně jinak. Teď ještě musíme dobře dokončit sezonu v Kometě. Tam se taky těším. A pak, když to půjde, tak vlítneme na ty osmnáctky.“

V týmu budete mít taky jinou roli, bude se od vás očekávat ještě víc? Souhlasíte?

„Ve dvacítce jsem byl nováček, s dalšími mladšími kluky. Asi jsem lídr neměl být, ale snažil jsem se hrát, jak nejlíp jsem mohl, a pomoct týmu. Škoda, že jsme nepřešli to čtvrtfinále. To je takový bod zlomu a jak koukám do historie, už se nám plno let nepodařilo přes něj přejít. Zbývá závěr sezony, osmnáctky. Uvidíme, jak to dopadne. Na Hlinkovi nám to trenéři výborně poskládali, každý ví, co má dělat. Půjdeme do toho s tím, že chceme pomýšlet na nejvyšší příčky.“

VIDEO: Podívejte se na sestřih z utkání: