Tomuhle se nic nevyrovná, září útočník zlaté americké dvacítky White

Čtvrtý titul z mistrovství světa hráčů do 20 let je pro americké hokejisty mimořádně sladký - turnajem prošli bez porážky a hned dvakrát zdolali hlavního rivala Kanadu, navíc v jejím domácím prostředí. Ve finále zvítězili 5:4 v prodloužení, i když kanadský tým dvakrát vedl o dva góly. "Neuvěřitelné," řekl útočník Colin White, jenž se pod výhru podepsal důležitou trefou na 4:4. "Zvládli jsme to jako tým. A tomuto pocitu se žádný jiný nevyrovná," prohlásil.