Bokroš končí u slovenské dvacítky: Chci tam, kde jsem žádán

Každý rok prožívá víceméně to samé. Ve vražedné skupině s Kanadou a Američany nervák tentokrát s Lotyšskem, jakmile tenhle Taxis přeskočili, vzdorovali Rusům. Kdyby uspěli, mohl jít Ernest Bokroš se svojí družinou do čtvrtfinále na Dány. Senzace jako před dvěma lety, kdy Slováci vyřadili Čechy a s Martinem Réwayem v sestavě nakonec docupitali k bronzovým medailím, se však nekonala.

Švédové, to je na dvacítkách docela jiná liga. Slovákům dovolili přiblížit se ve čtvrtfinále na dva góly, víc jim už nedovolili. „Tenhle rok jsme neměli útok. Nebyla tam jedna lajna, o níž bych věděl, že soupeře zatlačí. Beru z toho, co nabízejí, na víc jsme neměli,“ shrnul po vyřazení Ernest Bokroš, který má z různých světových šampionátů zlato, stříbro i bronz a s ligovými celky získal tři tituly, včetně českého se Zlínem, který o něj údajně projevil zájem.

Slovenskou dvacítku jste vedl už na šestém šampionátu. Baví vás to ještě po těch letech?

„Baví mě to. Opravdu. Objevovat mladé kluky, posouvat je. Vidím tam obrovský progres a baví mě dělat dobrý hokej. Neřeším platy, prémie, hokejky. U dvacítky mám nastavené takové podmínky, že dělám jen hokej. Jeden rok máte Réwaye, Godlu, další někoho jiného. Další týmy mají takových mnohem víc. Přesto si člověk pořád chce něco dokázat. Musíte ty chlapce hlavně připravit hlavně psychicky, to jsou děcka. Letos máme osmé místo. Nehráli jsme o záchranu, postoupili jsme do play off. S tímto týmem, který vyšle za zápas patnáct, sedmnáct střel.“

WATCH NOW: Sweden dominates Slovakia in 8-3 quarter-final win to advance to the #WorldJuniors semi-finals. @Trekronorse pic.twitter.com/I50r1ns7bE — IIHF WJC (@iihf_wjc) January 3, 2017

Před dvěma lety jste s dvacítkou získal bronzové medaile, na druhou stranu spíš prožíváte zápasy, kdy prohráváte s Lotyšskem a hráčům se ani nechce na led, jak se bojí o výsledek. Sám jste to jednou říkal...

„Mě ale tahle práce pořád naplňuje. A každým rokem jsem zkušenější. Tohle je opravdu světový, mezinárodní hokej a určitě zúročím, co jsem si tu vyzkoušel a získal. Ať se to týká systému, založení, přesilovek, oslabení... Právě na mistrovství světa dvacetiletých se objevují nové věci. To u áčka nevidím. Každý rok, ať Amerika, Švédi, Finové, když někdo něco nového přinese do moderního hokeje, je to na dvacítkách.“

To jistě, ale ty opakující se nerváky vás už neničí?

„Každý rok je jiný. Loni jsme prohrávali 1:2 s Bělorusy. Pak 2:2, 3:2 a do prázdné brány na 4:2. Letos s Lotyšskem. Jenže to jsou právě ty zkušenosti, že člověk musí takové zápasy zvládat. Tentokrát jsme je museli připravit na Lotyše, kteří jsou velice nepříjemní. Zvládli jsme to, ovšem potom negují vaši práci, neřeknou, že Slováci se dostali do čtvrtfinále, nýbrž že se zachránili. Ale my jsme přece postoupili! Kdo to chce shodit, tak to udělá takhle. Ať na svazu udělají výběrové řízení a zvládne to někdo jiný. Ať přijde a zkusí si to.“

Naznačujete, že u dvacítky budete končit?

„Záleží, jak moji práci vyhodnotí výkonný výbor. U nás teď probíhají výběrová řízení na trenéry, to je taková novinka. V případě nezájmu nechci trénovat juniorku. Uvidím, kdyžtak oslovím agenta, aby mi hledal něco v Česku.“

To je dost netradiční, když se člověk s vaší historií a výsledky musí se před komisí ucházet o místo. Vám to tak rovněž připadá?

„Je to asi nějaké novum našich nejvyšších představitelů. Nevím, jak to mám pojmenovat.“

Corsi tabulky pro trenéry, třeba... Mrzí vás to, po těch letech?

„Já chci být tam, kde jsem žádán. Jakmile vycítím, že mě někde nechtějí, tak tam určitě nebudu. Já nemám problém se vrátit zpátky k mužům. Určitě bych rád zase nakoukl do České republiky. Možná, že ten čas nastal, vždycky záleží na nabídce, jestli vůbec o mě bude někde zájem. Pokud ano, tak bych se tomu nebránil. Mám ještě smlouvu, ale běží ta výběrová řízení. K tomu ale víc nevím, to je něco nového.“

Údajně o vás měl před časem projevit zájem Zlín. Proběhlo tam něco?

„Ne, nic. Jak říkám, jsem stále pod smlouvou. V těch letech už byl nějaký zájem, ale zatím jsem byl stále věrný dvacítce.“

Zůstanete dál jako asistent Zdeno Cígera u slovenské reprezentace?

„Myslím, že spíš ne. Nevím. To už jsou otázky na vedení svazu. Jejich strategii, myšlení neznám. Ani ke dvacítce nesežene slovenský svaz kvalitního trenéra, pokud by měl čekat tři, čtyři, pět měsíců. Každý chce mít jistotu do další sezony.“