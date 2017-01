Kalina po premiéře na MSJ: Užil jsem si to, byl to krásný šampionát

Už je to 12 let, co naposledy česká dvacítka přivezla z mistrovství světa do 20 let cenný kov. Naposledy vybojovala bronz v roce 2005 parta kolem Frolíka, Olesze a Schwarze. Uspět se nepovedlo ani letošnímu výběru trenéra Jakuba Petra.

Do turnaje přitom česká dvacítka nevstoupila vůbec špatně. V prvním zápase zdolala obhájce triumfu z Finska 2:1, další vítězství však nepřidala. „Budu na to vzpomínat dobře, byl to krásnej šampionát. Užil jsem si to, jen škoda, že jsme neposunuli dál zápas proti Kanadě, že jsme nevyhráli a nešli dál,“ mrzelo Kalinu prohrané čtvrtfinále proti domácímu výběru.

Po úterním konci v turnaji si junioři užili v Montrealu čtyři dny volna, přílet do Prahy byl naplánován až na sobotu. „Chodili jsme s klukama do posilovny a koukali se po Montrealu, co kde je novýho,“ řekl k programu po turnaji obránce, který v říjnu loňského roku vstřelil první gól v extraligové kariéře.

Sparťanský odchovanec má přes svůj mladý věk za sebou už hodně těžkých zápasů, v áčku pražského týmu působí druhou sezonu, a tak může výborně srovnat úroveň zápasů nejvyšší soutěže s juniorským mistrovstvím světa. „Tempo bylo určitě vyšší, puk létal rychle, v soubojích to bylo rychlé, v extralize se zase hraje více silověji,“ porovnával 19letý bek.

Kalinu čeká nabitý program i po šampionátu. Sparta se v úterý představí v prvním semifinále Ligy mistrů na ledě Växjö Lakers, mladý obránce by měl být u toho. „Psal jsem si s trenérama. V neděli jedu na trénink, ale proti Litvínovu ještě nebudu hrát. V pondělí letím normálně do Švédska,“ vzhlíží do dalších bojů v dresu Sparty.