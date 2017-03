Reprezentační nováček Musil: S Boleslaví jsme měli na víc, Norsko by byl příjemný bonus

Reprezentace je v druhém týdnu přípravy před mistrovstvím světa. Už jste se jako nováček stihl začlenit?

„Začlenit jsem se stihl. Pro mě byl bonus, že jsou tady kluci z Boleslavi, se vším mi pomohli. Snad jsem zapadl.“ (úsměv)

Trénujete v jedné formaci s Tomášem Hykou a Radanem Lencem, parťáky z prvního útoku Mladé Boleslavi. Probíral s vámi už trenér Jandač taktiku?

„To nevím, pro nás může být klidně v pátek konec. Snažíme se dělat maximum, abychom se podívali na nějaký zápas a vydrželi tady co nejdýl.“

Každým týdnem se konkurence v národním týmu zvyšuje. Sledujete dění v extralize, případně dalších ligách nebo se tím nestresujete?

„Sleduju to, ale nekoukám na hráče, kteří by mohli jet nebo ne. Koukám se normálně a nekoukám, jestli tady hraje někdo z Česka nebo ne. To by mě zbytečně znervózňovalo.“

Předpokládám, že byste si chtěl připsat i zápasový debut. Nejbližší dvojzápas proti Norsku se však hraje až za dva týdny.

„Byl by to příjemnej bonus, hezká tečka sezony.“ (úsměv)

Ještě před pěti lety jste střídal nižší soutěže v Kolíně a Havlíčkově Brodě. Co říkáte na váš progres, že se nyní připravujete s národním týmem na MS?

„Určitě jsem to nečekal. S klukama (Hyka, Lenc) jsme šli po malých krůčkách. Zlom byl, že jsem šel z Brodu do Boleslavi a s ní jsme pak vybojovali extraligu. Celou dobu tam s námi byli pan Výborný a pan Jelínek, dávali nám prostor a ve finále nás udělali. Díky nim jsme tam, kde jsme teď.“

Udržujete se ještě nějak i mimo tréninky reprezentace?

„S Tomášem Hykou se připravujeme u (kondičního trenéra) Michala Břetenáře. Přes týden se za ním během odpoledne přijdeme podívat. Jinak víkendy si necháváme volný, abychom po sezoně zregenerovali, a když půjdu dál, tak abychom byli odpočatí na nějaký zápas.“

Jak s odstupem času hodnotíte sezonu Mladé Boleslavi? Po rozpačité základní části jste vlétli do play off dvěma vysokými výhrami, ale předkolo s Chomutovem nakonec nezvládli.

„Určitě jsme jako tým měli na víc, ale bohužel tomu celou sezonu něco chybělo, to bylo vidět. Můžeme být rádi, že jsme udělali předkolo, pak to ve finále vypadalo, že by z tý sezony ještě nakonec mohlo něco být, ale bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Jenom se z toho musíme poučit, aby příští sezona byla lepší.“

Nebylo konečné 10. místo právě odraz celé, ne zrovna ideální sezony?

„Jednu dobu jsme se klepali hodně, koukali jsme spíš na týmy pod sebou. Pak (v únoru) jsme jeli na soustředění do Špindlu a od tý doby nebo už lehce předtím bylo cítit, že v týmu síla je. Trošku jsme se tam stmelili a dokázali jsme udělat desítku. Dva nejlepší zápasy v sezoně jsme předvedli v Chomutově, ale ten nejdůležitější krok jsme neudělali. Kouše se to blbě no.“