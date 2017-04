Blafuj jako Sobotka! Z Ruska ho vysvobodila lest, převezli i Jandače

Byla to akce jak z bondovky. Srdečné pozdravy z Ruska, pánové a dámy! Hokejový útočník Vladimír Sobotka skončil v Omsku a bleskem se přesunul do NHL, kde nastoupí v sobotu za St. Louis. Pozadí? Šlo o velký komplot s přísným embargem na informace. Sobotkova nová agentura nakonec převezla úplně všechny, klub KHL, který s ním rozvázal kontrakt, i trenéra reprezentace Josefa Jandače.

Omsk se měl pro Vladimíra Sobotku stát rájem, v St. Louis byl nedoceněný, klub se cukal mu nabídnout dobrou smlouvu. Handrkování nakonec skončilo v roce 2014 u arbitráže, která útočníkovi přisoudila 2,725 milionu dolarů na jeden rok. Proto kývl na nabídku z KHL. Víc peněz, kontrakt na tři roky, navíc možnost se každé léto rozmyslet, jestli se vrátí do NHL, nebo ne.

Nakonec to byla spíš procházka peklem.

Na poslední chvíli ho z něj vysekal jeho nový agent Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest a byla to celkem divoká akce.

Josef Jandač si po vyřazení Omsku z play off maloval, jak se devětadvacetiletý bojovník připojí k národnímu týmu při přípravě před mistrovstvím světa.

Aha, tak ne. Je marod. „V případě Vládi se nic nemění, uvidíme, co na to řekne doktor. Čekám, až bude mít výsledky vyšetření od doktora. Pak se mi ozve,“ vykládal čerstvé zprávy reprezentační trenér Josef Jandač na konci března.

Oficiální informace zněla: Sobotka je polámaný, léčí se. Je ve hvězdách, kdy bude fit.

Sobotkův agent: Museli jsme to tajit i před nároďákem

Na začátku tohoto týdne se věci nesunuly dopředu. „Nové zprávy nejsou žádné, čekáme. Ale mistrovství světa začíná za měsíc, prostor tam je,“ rozjímal trenér o Sobotkovi.

Jenže ve skutečnosti Spálenka pracoval na jeho uvolnění z Omsku. Zranění? Spíš jen krycí operace s názvem „Marod“.

Jandač neměl ani páru, že zapadl do habaďůry, kterou Sobotkova agentura hrála na Rusy. „Kdyby se kdokoli dozvěděl, že je možná varianta odchodu do NHL, Rusové by kontrakt neroztrhli,“ sdělil Sportu Spálenka.

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Sobotka se vrací do St. Louis: V Rusku už to bylo na hlavu, těším se na play off • VIDEO Sport Invest

Potřeboval zrušit smlouvu, aby se jeho mandant mohl připojit na play off k St. Louis. Tím pádem doběhne letos jeho starý kontrakt, který mu vyměřila arbitráž, a od příští sezony začne platit nový, který zatím vyjednal: 3 roky za 10,5 milionu dolarů. „Museli jsme to tajit do poslední chvíle, bohužel i před národním týmem. Věděl jsem to jenom já a Vláďa,“ přiznal Spálenka omluvně.

Vedení reprezentace se o všem dozvědělo až ráno z médií. Všechno se podařilo zamaskovat. Jakmile Omsk smlouvu zrušil, mohl Spálenka oznámit podpis kontraktu se St. Louis. A vlastně i to, že Sobotka se nepřipojí k národnímu týmu, má jiné plány: play off v NHL a minimálně další tři sezony za mořem.

Sobotka přesluhoval v Rusku kvůli agentovi

Posléze si Spálenka s Jandačem vše vysvětlili. Omsk by útočníkovi jen tak neulevil, sám hráč několikrát pocítil výtku, že bere těžké miliony dolarů a místo, aby tým táhl v play off, se dvakrát zranil. Tenhle vztah nefungoval. Klub by ho z kontraktu nepustil jenom kvůli jeho smutným očím, že chce do NHL.

Dozvědět se, že je ve hře návrat do St. Louis? Vydusil by ho podle smlouvy do konce dubna v Rusku a šmitec.

Kolem Sobotky bylo živo vždycky v létě. Ze zámoří chodily zaručené zprávy, jak o něj stojí St. Louis, takže se čekalo, kdy využije dohodu ve své smlouvě, podá si s Omskem ruku, kontrakt v KHL se zruší a on nabere směr Amerika.

Nestalo se, protože žádný takový bod se ve smlouvě nenacházel. Šlo pouze o ústní dohodu, což minulé léto potvrdil deníku Sport agent Pavel Maršoun ze skupiny Petra Svobody. Sobotka z toho byl šokovaný, něco takového nečekal. Proto z téhle stáje odešel.

„Byl velice nespokojen s prací předchozího agenta. Díky němu přesluhoval v Rusku, bylo mu slíbeno, že má ve smlouvě odchod do NHL, což ale nebyla pravda,“ odkryl hokejové zákulisí Spálenka.

„Velice špatně za něj byla řešená i arbitráž v Americe, které se Vláďa ani nezúčastnil. Když šel za nás k arbitráži Petr Mrázek, jednou z hlavních věcí bylo, aby při ní byl osobně přítomen, měli jsme k tomu nachystanou složku tlustou tři a půl centimetru, 350 stránek analýz a rozborů, abychom měli argumenty pro plat, který jsme požadovali. Dosáhli jsme velmi pozitivního výsledku. Vláďova arbitráž probíhala tak, že se jí nikdo neúčastnil a byla mu přiřčena velmi nízká smlouva. Myslím, že to byla obrovská chyba jeho předchozího agenta,“ kopl si Spálenka do party kolem naganského hrdiny Petra Svobody.

V letadle do Spojených států si Vladimír Sobotka mohl poručit jedno martini. Protřepat, nemíchat.