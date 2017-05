Voráček a spol. mluví francouzsky: To je strašný… Jak vyslovit suspenzor?

Dnes odpoledne zamávají domovu… a vzhůru do Paříže! Před odletem do dějiště mistrovství světa se štáb iSport TV rozhodl prověřit u českých hokejistů, jak jsou na tom se znalostí francouzštiny. Před kameru se postavil kapitán Jakub Voráček a obránci Radko Gudas a Jakub Krejčík. Jak se popasovali s obtížnou výslovností? Podívejte se na VIDEA.

V prvním videu uvidíte, jak Jakubu Voráčkovi dělalo problém vyslovit slovo An Attaquant, tedy útočník. „To je strašný tady to…,“ smál se. Gudas měl zase problémy, jak francouzsky pojmenovat brankáře (Un Gardien De But). „Tak to bych nepřečetl vůbec,“ přiznal obránce Philadelphie.

<p>S kamerou iSport TV jsme prověřili, jak jsou na tom hokejisté českého národního týmu s francouzštinou před odletem na MS do Paříže. Jak si poradili s hokejovou terminologií?</p> Paříž už volá! Zkusili jsme, jak umí čeští hokejisté francouzsky

Ve druhém videu došlo na další hokejové termíny. Voráček jedinkrát sám sebe pochválil, když vyslovil výraz pro soupisku (Une Liste de Joueurs). A jak se řekne trestná lavice či suspenzor?

<p>Mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem a Paříži klepe na dveře. Jak jsou na tom hráči českého výběru s francouzštinou? Podívejte se ve VIDEU.</p> Soupiska, trestná lavice ve francoužštině! Zvládnou to čeští hokejisté?

Když to českým reprezentantům tak šlo, zkusili si také složitější fráze. Třeba: „Mistrovství světa v hokeji letos vyhrajeme!“ Třeba se bude hodit…