Kouč Gallant vzpomíná na Floridu a Jágra: Vyhazov dodnes nechápu

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Zámořská liga dodnes kroutí hlavou: Proč ho vyhodili? „Ani já to nevím, nikdo mi neřekl důvod,“ reaguje kouč Gerard Gallant, kterého Florida v listopadu propustila. Teď je v Paříži jako asistent kouče kanadské reprezentace, v rozhovoru pro iSport vzpomíná nejenom na okolnosti propuštění, ale i na to, jak se mu v týmu Panthers spolupracovalo s Jaromírem Jágrem.

Hokejisté napříč nejslavnější ligou ho vychvalují. Má respekt nejen u nich, ale i u kolegů trenérů. Málokdo chápal, proč ho klub Panthers vymetl. Situace se ještě zhoršila, mužstvo strádalo, nepostoupilo do play off. „Že jsem musel skončit, mě mrzelo,“ přiznává Gerard Gallant s odstupem času. Od nové sezony povede tým nováčka NHL z Las Vegas. Rozhovor vzniknul před pátečním zápasem s Kanadou na MS (1:4).

Nejenom fanoušci Floridy mají jasno, že vedení s vaším vyhazovem šláplo vedle. Jak to vidíte vy?

„Těžká otázka. (přemýšlí) Když to řeknu za sebe, tak ano, myslím si, že to nebylo správné rozhodnutí. Byla to ale věc vedení, z nějakého důvodu chtěli jít jiným směrem, i když nevím proč. Nikdy jsem neslyšel důvod.“

Opravdu vám to nezdůvodnili?

„Ne. Jediné, co mi řekli, že mě propouští jako trenéra. V tu chvíli mi to nedávalo moc smysl, ale víc k tomu nemůžu říct. Jenom mi pověděli: Trenére, chceme jít jinou cestou, takže vás propouštíme.“

Musel jste být hodně zklamaný.

„Ano. Protože jsem miloval svoje hráče na Floridě, měli jsme skvělý tým. Za dva roky jsme vybudovali něco dobrého. A najednou jsem byl vyhozený po 22 zápasech. Takže to bylo frustrující. Ale takový je život, musel jsem se vydat jiným směrem. Teď mám před sebou jinou výzvu, těším se na Las Vegas.“

Trénování vám chybělo?

„Od listopadu jsem nestál na střídačce, až teď v Paříži. Což je super.“

Jak vzpomínáte na to, že jste vedl Jaromíra Jágra?

„Byla to super zkušenost mít v mužstvu hráče, který dokázal to, co on, toho si každý trenér musí považovat.“

Gerard Gallnat nedá po odchodu z Floridy na Jaromíra Jágra dopustit • Foto Barbora Reichová (Sport)

Co bylo to hlavní, co jste si ze vzájemné spolupráce odnesl?

„Mám opravdu samé pozitivní zkušenosti. Osobně jsem ho předtím neznal, jenom z doby, kdy jsem ještě hrával NHL, tak jsme se potkali na ledě. On začínal, já končil. Potom jsem proti němu koučoval svoje týmy. Ale mít ho v mužstvu, to byla novinka.“

Měl jste obavy, jaký bude?

„Přiznávám, že trochu ano. Když jsme ho vytrejdovali, říkal jsem si: Ty jo… To je hráč, který patří do Síně slávy, je mu 43 let, takže jaký asi bude? Jenom doufám, že sem zapadne… První den jsme si popovídali a okamžitě jsme si sedli.“

Co jste řešili?

„Vyjasnili jsme si, co vzájemně čekat. Řekl jsem mu, co od něj očekávám a potřebuju, on řekl, co očekává ode mě. A od té doby už na toto téma nemusela být žádná jiná konverzace. Všechno běželo, jak mělo.“

Rozebírali jste i něco jiného kromě hokeje?

„Ani moc ne. Každý den jsme se pozdravili, zeptali, jak se daří, ale jinak nechávám hráče v klidu, kabina je jejich svět. Ale musím říct, že jsem jako trenér měl štěstí, že jsem měl v mužstvu někoho jako Jaromír. Ale i další starší hráče.“

Jágr na vás dodnes rád vzpomíná…

„Je to hráč, který se na hokej precizně připravuje, neuvěřitelně na sobě maká. Takže jeho člověk vlastně nemusí trénovat. Je to naopak. On je ten, kdo koučům pomáhá, oni z něj profi tují. Je pro ně přínosem. Hlavně v tom, jak pomáhá mladším hráčům. Celkově ty dva roky, které jsme spolu prožili, byly skvělé.“

Z českých hráčů bych bral Plekance

Byl to vzájemný respekt, že?

„Ano. Prokazoval ho i vůči mně. Říkal mi: Když nebudu hrát dobře, nedávejte mě tolik na led. Když budu hrát dobře, hrajte mě. Nekoukejte na věk, na zásluhy. Ale řiďte se tím, jak se mi daří. Hodně mi to ulehčoval.“

Myslíte si, že ještě v NHL bude pokračovat?

„Stoprocentně na to má. Přesvědčil o tom i tuhle sezonu, hrál výborně. Poté, co mě v listopadu vyhodili, jsem zápasy sledoval v televizi, takže i na Jaromíra jsem se díval. Už pochopitelně není tak rychlý jako dřív, ale když se dotkne puku, pořád s ním umí vymyslet hodně věcí. Je produktivní, vytváří šance. Takže opravdu není důvod pochybovat o tom, jestli by v NHL ještě mohl hrát, nebo ne. Odpověď je ano. Měl mimořádně pozitivní vliv i na mladé hráče, velmi z něj profi tovali hlavně Huberdeau a Barkov. Je super mít kolem tak charakterního hráče.“

Hokejisté, které jste vedl, o vás mluví jenom hezky. Jak moc vás to těší?

„Snažím se být férový. O tom to je. Někdo říká, že jsem až moc hodný na hráče, ale tak to není. Když je třeba, zvýším hlas. Ale pořád se snažím být férový a čestný. Je jedno, jestli trénuju někoho v mládeži, nebo v NHL. Snažím se být pozitivní, usmívat se, řeknu: Kluci, pojďme hrát.“

Kdo je váš nejoblíbenější hráč na české soupisce?

„Těžká otázka… (přemýšlí) Každý má jiné přednosti, ale pokud bych si měl vybrat, řeknu Plekance. Dva roky jsem ho vedl v Montrealu. Je velmi chytrý, navíc schopný hrát dopředu, ale i dozadu. Což se opravdu cení. Takže i když máte spoustu výborných hokejistů, řeknu jeho. Hlavně za to, jak zvládá útočit i bránit. Málokdo to umí jako on. Takového hráče opravdu respektuju.“

Jak Kanadu láká vyhrát šampionát a mít zlatý hattrick?

„Jsme tady, aby se nám to podařilo. Jsme hrdá hokejová země, je to naše národní hra. Nechceme být velkohubí, ale jsme tady pro zlato. Všechno ostatní je neúspěch.“