Sbohem, Helsinky. Moskva přivítala hokejisty mrazem. Ale všechno šlapalo

PŘÍMO Z HELSINEK | Rychle zabalit a tradá z Helsinek pryč, vstříc ruskému mrazu. Čeští hokejisté si projdou dnes od 17 hodin velkou zkouškou. V Moskvě je čeká Rusko, zápasit budou s pekelnou únavou, do postele se dostali zhruba v pět ráno českého času. Ulehali s vědomím, že proti domácímu souboru budou muset předvést ještě o dost víc než proti Finům, aby to na něj stačilo. Další den Channel One Cupu pro ně bude extrémně tvrdým testem.