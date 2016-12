Jandač: Za jednu třetinu se po zádech plácat nechceme a nebudeme

Jak moc vašem výkonu podepsal náročný program, kdy jste ještě o půlnoci byli ve Finsku a spát šli až kolem sedmé hodiny ranní ruského času?

„Všechna logistika, jakou jsme v souvislosti s přesunem absolvovali, nebyla jednoduchá, ale mohli bychom se o tom bavit, kdybychom celý zápas tahali nohy. My ale od druhé třetiny byli v zápase, na ledě bylo jedno mužstvo, my.“

Nechcete hledat alibi jinde než ve svém výkonu?

„Přesně tak. Nikdo nebrečí. Museli jsme s tím vypořádat a první třetinu to tak nebylo, nevypořádali jsme se s tím.“

Jak jste dokázali po tom špatném vstupu do zápasu hráče v kabině probrat?

„Nechtěli jsme na kluky tlačit, na někoho řvát. O tom to nebylo, snažili jsme se je spíš nabudit, že zápas není ztracený. Sami se o tom ostatně brzy přesvědčili. Šli si za tím. Vítr z plachet nám pak sebral až čtvrtý gól. Měli jsme i docela dost přesilovek, které jsme si vytvořili aktivní hrou, ale nesehráli jsme je dobře. Chybí tam finální střela, moment na finální přihrávku, šikovnost v předbrankovém prostoru.“

Je pozitivní aspoň to, že se mladý tým za stavu 3:0 pro Rusko, na zápas nevykašlal?

„Jsem spokojený s tím, že to kluci po jedné třetině nezabalili a pokusili se o zvrat. Kdybychom byli trochu šikovnější a důraznější v koncovce, mohlo se to podařit. Rusové dali góly z předbrankových prostorů, kdy puky protečovali. My u nich sice stáli, ale kryli jsme jen tělo, ne hokejku. My si naopak kotouče, které měly projít na bránu, nenašli.“

Jaký zatím máte dojem z nových hráčů, které jste na turnaj vzal?

„Je jen dobře, že si zahráli v takovém prostředí. Jen ať ostruhy získávají, dobře pro ně. Ale bylo by to pozitivnější, kdybychom s tím zápasem něco udělali. Za jednu třetinu se po zádech plácat nechceme a nebudeme. Kdybychom takhle vydrželi hrát šedesát minut, výsledek byl jiný.“