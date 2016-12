Kämpf zatápěl Rusům a mluvil jako chlap: Vymlouvat se na cestu? Alibismus

Jestli hledat na porážce českého výběru 1:5 nějaká pozitivní fakta, tak on je jedním z nich. Nebál se hrát, zkoušel smělé průniky do ruské defenzivy a dost mu jich vycházelo.

Jen začátek měl docela drsný. Prásk. Dostal strom a hlavou letěl na svoji lavičku za spoluhráči „Hned v prvním střídání mě vystřídali a poslali na lavičku. No tak jsem tam už zůstal,“ komentoval hit, kterým ho Kiselevič vyřadil ze hry.

Jestli se potřeboval po nočním přesunu z Helsinek do Moskvy probrat, tohle byl docela drsný budíček. Na letecký přesun, únavu a malou porci spánku se ale rozhodně nevymlouval, tak jako nikdo z české družiny.

„Cestování jsme měli hodně, ale nemá smysl se na to vymlouvat. Dopředu jsme věděli, co nás čeká, ale bohužel jsme začátek nechytli a dostali tři góly. Byl by velký alibismus říkat, že kdybychom do zápasu šli odpočinutí a nemuseli nikam v noci letět, zvládli bychom ho lépe. Odehráli jsme pak hodně slušně druhou třetinu, celkem jsme Rusy přehrávali. V té první třetině nám tam tři góly spadnout neměly,“ věděl dobře David Kämpf.

Po zápase říkal, že vůbec netrpěl nervozitou z toho, že nemá na kontě ani pět startů v reprezentaci a najednou před ním stáli Kovalčuk a Dacjuk, dvě bývalé hvězdy NHL. „Nevnímal jsem, jestli jsou na ledě, když tam jdu zrovna já. Ale když jsem pak viděl ze střídačky, co dal Kovalčuk při jejich přesilovce za gól na 5:1, to bylo něco. Jsou to zkušení hráči,“ smekl před kvalitou na ruské straně.