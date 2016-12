Jandače trápily bídné přesilovky, ale chválil Kämpfa: Patřil k nejlepším

"Dali jsme se dohromady aspoň do posledního zápasu a pojede se nám domů veseleji. Dostali prostor další kluci, kteří aspoň vidí, o čem to na této úrovni je," řekl novinářům Jandač. Jeho tým uspěl po třech prohrách v řadě v Euro Hockey Tour a po dvou turnajích má devět bodů.

Češi nedokázali na turnaji využít ani jednu přesilovou hru, což byl podle Jandače velký problém. "Přesilovky nám totálně nešly, to byla přímo tragédie. Měli jsme taky problém s produktivitou útočníků," uvedl.

Čtyři ze sedmi českých gólů na turnaji vstřelili obránci. "Když už jsme měli nějaké šance, tak útočníci nebyli schopní dát góly. S Rusy ve druhé třetině jsme měli poměrně dost gólových šancí, ale ta realizace kolem brány nebyla třeba tak šikovná, nebo střela nebyla tak pohotová nebo přesná," prohlásil Jandač.

"Když se nadřeme na gól, tak se zápas musí hrát bezchybně v obraně tak, abychom měli třeba šanci na vítězství na jeden, na dva góly," doplnil.

Český tým přistoupil kvůli sobotním oslavám 70. výročí ruského hokeje na netradiční program. Po čtvrtečním duelu v Helsinkách s Finy (2:4) cestoval rovnou do Moskvy, na hotel se dostal až okolo šesté hodiny ranní místního času (4:00 SEČ) a hned vpodvečer nastoupil proti domácímu Rusku. "Doufám, že to bylo poprvé a naposledy, takový způsob cestování a turnaje," podotkl Jandač.

Před soubojem se Švédy měli Češi naopak oproti soupeři den volna. "Na těchto turnajích to tak je. Je to i na mistrovství světa, když se hraje dvojzápas den za dnem, tak to mužstvo samozřejmě nějakou únavu má. My jsme do toho bohužel měli trošku složitější cestování," uvedl Jandač.

Po sedmi omluvenkách dal na turnaji příležitost pěti nováčkům - obránci Tomáši Dvořákovi a útočníkům Lukáši Lhotákovi, Robertu Říčkovi, Davidu Tomáškovi a Miroslavu Formanovi. Jednadvacetiletý forvard David Kämpf, který debutoval v listopadu na Karjale, se posunul před duelem se Švédy do první formace a zápas rozhodl.

"Hrál dobře celý turnaj a patřil k našim nejlepším útočníkům, tak jsem ho zařadil do první pětky a poprvé hrál na své pozici na centru. I v jiných zápasech, kdy nastupoval na křídle, tak hrál dobře. On je už tomto věku takticky vyspělý a chytrý a dokáže se na post přizpůsobit," řekl Jandač. "To je také pozitivum turnaje, že nám roste Kämpf, pokud bude podávat takové výkony."

Jandač byl rád, že se se po změnách v kádru mohl ukázat jednadvacetiletý obránce Tomáš Dvořák. "Říkal jsem, když přišly omluvenky, že dostanou prostor jiní a třeba to bude ještě lepší. Třeba Dvořák díky tomu nominaci dostal a zahrál dobře. Jsem rád, že se tito kluci nijak nezalekli a v těch dalších turnajích, pokud budou nominovaní, už nebudou takoví bažanti, ale stabilnější členové kádru," dodal s výhledem na únorové Švédské hry.