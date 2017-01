Účast hráčů z NHL na ZOH stále v nejistotě. Jak by Češi hráli bez nich?

O tom, zda se mohou hvězdy z nejslavnější hokejové soutěže objevit na olympiádě v Pchjongčchangu 2018, mělo být jasno již na konci minulého roku. Tento velký otazník však stále visí nad majitely klubů NHL a Mezinárodní hokejovou federací. Nově by se mělo rozhodnout do poloviny ledna. Trenérský štáb českého národního týmu se bude muset dříve či později podle tohoto verdiktu řídit a přemýšlet nad možnou sestavou. Deník Sport se zaměřil na obě varianty a posoudil, jak by mohl výběr kouče Josefa Jandače vypadat.

Česká sestava bez hráčů z NHL



BRANKÁŘI

Dominik Furch (Omsk/KHL)

Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL)

Roman Will (Liberec)

OBRANA



Jakub Jeřábek (Podolsk/KHL), Michal Jordán (Kazaň/KHL), Radim Šimek (Liberec) Tomáš Kundrátek (Slovan/KHL), Jakub Nakládal (Jaroslavl/KHL) Ondřej Němec (Kometa), Adam Polášek (Novosibirsk/KHL)

ÚTOK



Lukáš Radil (Spartak/KHL) Jakub Kovář (Magnitogorsk/KHL) Roman Červenka (Fribourg/Švýc.), Martin Erat (Kometa), Vladimír Sobotka (Omsk/KHL). Michal Birner (Fribourg/Švýc.), Jaromír Jágr (Florida), Petr Vrána (Sparta), Dominik Kubalík (Plzeň), Richard Jarůšek (Mountfield HK), David Kämpf (Chomutov), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL), Roman Horák (Podolsk/KHL)

ŠANCE NA ÚSPĚCH: Třeba i zlato!

Nemusela by být vůbec malá. Všem evropským výběrům by se mělo Česko úplně v klidu vyrovnat. Otázkou je, jak silné by byly třeba Spojené státy, když by vzaly tým složený z hráčů z univerzit. Ale o zlato by Česko na olympiádě hrát mohlo, bez Kanady nadupané hvězdami NHL by jasný favorit chyběl.

HLAVNÍ ESO: Lukáš Radil

Současný ročník Euro Hockey Tour jen dokazuje, jak roste před očima. Pro Evropu je to české pravé číslo jedna. Je velký, silný, extrémně šikovný a umí přitvrdit, v tom se hodně zlepšil. V době olympiády mu bude 27 let, měl by hrát svůj nejlepší hokej v životě.

PŘEKVAPIVÝ TAH: Jaromír Jágr

Sám v žertu dřív říkal, že na olympiádu do Jižní Koreje pojede. Nejspíš to moc vážně nemyslel, ale stejně... Dá se čekat, že v NHL už hrát nebude. Pokud se vrátí domů, může slyšet na to, že by si ještě jednou zahrál o velkou medaili. Navíc by neměl roli toho, kdo na ledě tráví 20 minut.

NEJVĚTŠÍ OTAZNÍK: Koho k legendě?

Pokud by se opravdu stala senzace, Jaromír Jágr hrál v Česku a kývl na cestu do Asie, museli by mu trenéři vybrat vhodné parťáky. Naše volba by padla na sparťana Vránu, šikulu, co neřeší ego a díky své hokejové inteligenci a pohodové povaze si sedne s každým. Nalevo? To chce letce. Kubalíka k nim!

Česká sestava s hráči z NHL



BRANKÁŘI



Petr Mrázek (Detroit)

Michal Neuvirth (Philadelphia)

David Rittich (Stockton/AHL)



OBRANA

Michal Kempný (Chicago), Andrej Šustr (Tampa), Michal Jordán (Kazaň/KHL),

Radko Gudas (Philadelphia), Jakub Nakládal (Jaroslavl/KHL), Roman Polák (Toronto)

Vojtěch Mozík (Albany/AHL)



ÚTOK



David Pastrňák (Boston), David Krejčí (Boston), Ondřej Palát (Tampa),

Jakub Voráček (Philadelphia), Tomáš Plekanec (Montreal), Jakub Vrána (Washington), Tomáš Hertl (San Jose), Radek Faksa (Dallas), Ondřej Kaše (Anaheim), Michael Frolík (Calgary), Martin Hanzal (Arizona), Lukáš Sedlák (Columbus), Pavel Zacha (New Jersey)



ŠANCE NA ÚSPĚCH: Maximem bronz

Základní předpoklad zní, že nesmí nikdo omarodit. Stačí, když vypadne jedno jméno, a plány se hned mohou začít bortit. Česká sestava je úzká. Ne, není to kanadský dream team. Ale pořád se dá složit hodně slibný výběr, který by neměl být o tolik horší než třeba Švédsko. Maximum je ale bronz.

HLAVNÍ ESO: David Krejčí

Komplexnějšího hráče Česko nemá. Dovede vymýšlet velké věci v ofenzivě na úrovni top hráčů NHL, navíc v sobě má smysl pro herní disciplínu i hru dozadu. Je to tichý vůdce, který toho tolik nenamluví na ledě, ale o to je lepší na ledě. On sám dává síle národního týmu 10 procent navíc.

PŘEKVAPIVÝ TAH: Neokoukané tváře

Není na co čekat, národní tým potřebuje kyslík, drzost a sebevědomí. Pastrňák se už prosadil, je na čase využít i další mladé křídlo Vránu. Kaše už pro velký hokej dorostl taky, a když Sedlák dovede v Columbusu plnit pokyny náročného kouče Tortorelly, dovede hrát skvěle dozadu i v reprezentaci.

NEJVĚTŠÍ OTAZNÍK: Obrana

Hledání schopného ofenzivního beka pokračuje. Poctivých hráčů dozadu má Česko pořád hodně, ale na obzoru stále není žádný Židlický, Hamrlík nebo podobně sebevědomý chlap, který umí projet hřiště sám a vytvořit přečíslení – to je nedostatkové zboží. Tady chybí alfa samec.