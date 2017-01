Jandač povolal Růžičku, do Švédska bere i dalšího syna slavného otce

Sedmadvacetiletý Růžička i o pět let starší Jelínek tak obléknou reprezentační dres stejně jako jejich otcové. "Při absenci některých stabilních centrů, mezi které patří Filippi, Červenka, Sobotka nebo Hanzl, chceme vidět další kluky," řekl Jandač k jejich nominaci na tiskové konferenci v Praze.

Růžičkův otec Vladimír, který jej koučuje v Chomutově, je olympijským vítězem z Nagana 1998 a mistrem světa z Prahy z roku 1985. Jako trenér dovedl národním tým ke zlatu na MS 2005 a 2010. V reprezentaci sehrál 200 utkání a vstřelil 112 branek.

"Jsme spolu v kontaktu, ale o Vláďově nominaci jsme se spolu vůbec nebavili," uvedl Jandač. "Vláďu Růžičku letos sleduju, prožívá svou nejlepší sezonu a líbí se mi. Navíc hraje důležitou roli v týmu, myslím, že přišel čas, abychom mu dali prostor ukázat se i na reprezentační scéně," vysvětlil Jandač.

Jelínkův otec Tomáš má na kontě 145 reprezentačních duelů a 29 gólů, dosáhl na tři bronzové medaile na MS a jedno třetí místo na OH. "Petr Jelínek odvádí stabilní služby, hraje klíčovou roli v Liberci, který dominuje druhou sezonu extralize. Víme, že není úplně nejmladší, ale je takovým tím zarputilým hráčem, kteří nám třeba na minulém turnaji chyběli. A on ty parametry splňuje," řekl Jandač.

Jednadvacetiletého Kloka chtěl už minule na turnaj Channel One Cup, ale nechal ho pro potřeby Vítkovic v Lize mistrů. "Má předpoklady, aby dostal pozvánku. Dostává prostor a příležitost, další kroky už budou na něm. Je schopný hrát přesilovky i oslabení, poměrně dobře bruslí a je to fyzicky dobře vybavený hráč. Ve svém věku už hraje pravidelně," připomněl Jandač.

Poprvé v sezoně se do národního týmu zařadí brankář Jakub Kovář z Čerepovce, obránce Jan Kolář z Chabarovsku a Lukáš Kašpar z Dynama Moskva. Jakub Kovář se naposledy představil loni v dubnu v přípravě na MS v Rusku a Kolář s Kašparem hráli právě na šampionátu v Moskvě.

Obránce Tomáš Kundrátek ze Slovanu Bratislava a útočník Michal Birner z Fribourgu obléknou reprezentační dres poprvé od zářijového Světového poháru v Torontu.

V kádru je mezi dvěma gólmany, osmi beky a dvanácti útočníky celkem 12 hráčů z české extraligy, devět krajánků z Kontinentální ligy a jeden ze švýcarské NLA. Kapitánem bude útočník Jan Kovář z Magnitogorsku.

Výběr se ještě v Praze rozroste o jednoho hráče a mohli by ho poté rozšířit zástupci pražské Sparty, jež dva dny před startem turnaje v úterý 7. února hraje finále Ligy mistrů právě v Göteborgu s Frölundou.

"Je možné, že jeden nebo dva hráči zůstanou ve Švédsku a připojí se do zápasu. Týká se to Michala Řepíka a Petra Vrány. Bude záležet na zdravotním stavu, protože z hlediska logistiky je to jednoduché. Zapojili by se případně do sobotního či nedělního utkání. Podobně to řeší i Švédové s Frölundou," prohlásil Jandač.

Český tým se před třetím dílem série Euro Hockey Tour sejde v Praze pondělí 6. února a poprvé bude trénovat o den později dopoledne. Ve středu po dalším tréninku v Tipsport Aréně zamíří odpoledne do Göteborgu, kde o den později nastoupí proti domácímu Švédsku (od 19:15). V sobotu v poledne se Češi utkají s Finskem a v neděli ve stejném čase s Ruskem.

Nominace českých hokejistů na Švédské hry (9.-12. února):

Brankáři: Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), Jakub Kovář (Čerepovec/KHL),

obránci: Radim Šimek, Ondřej Vitásek (oba Liberec), Tomáš Dvořák (Karlovy Vary), Lukáš Klok (Vítkovice), Jan Rutta (Chomutov), Jan Kolář (Chabarovsk/KHL), Tomáš Kundrátek (Slovan Bratislava/KHL), Adam Polášek (Novosibirsk/KHL),

útočníci: Tomáš Hyka, Radan Lenc (oba Mladá Boleslav), David Kämpf, Vladimír Růžička mladší (oba Chomutov), Petr Holík (Zlín), Petr Jelínek (Liberec), Dominik Kubalík (Plzeň), Michal Birner (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Lukáš Kašpar (Dynamo Moskva/KHL), Jan Kovář (Magnitogorsk/KHL), Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL).