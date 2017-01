Růžička mě zaujal. Před MS sledujeme hráče z NHL i AHL, řekl Jandač

Trenér české hokejové reprezentace Josef Jandač povolal na Švédské hokejové hry kromě ostřílených borců z KHL i nováčky, kterými jsou liberecký tahoun Petr Jelínek a chomutovský útočník Vladimír Růžička mladší. „Petr by měl přinést do týmu zarputilost. Vladimír je oporou Pirátů. Pro oba přišel čas, aby se ukázali,“ řekl na adresu noviců bývalý trenér Sparty či Pardubic. Zároveň přiznal, že není vyloučen start několika sparťanů, kteří si před turnajem zahrají finále Ligy mistrů.

Na Švédské hokejové hry v Göteburgu jste nominoval zkušené reprezentanty z KHL jako bratry Jana a Jakuba Kovářovy, nebo Lukáše Kašpara. Před minulým turnajem jste měl s výběrem hráčů problémy. Především ruské týmy nechtěly své hráče pustit. Došlo k nepříjemnostem i nyní?

„Problémy byly a budou. Kluby tlačí na své hráče, aby si je udržely a minimalizovaly jejich případná zranění. Za nedlouho je navíc čeká play off. Tomu se prostě nedá vyhnout. Neřešíme to jenom my. Nepříjemnosti mají i Švédové s Finy.“

Směřuje švédský turnaj k přípravě na mistrovství světa v Paříži, nebo plánujete postavit co nejsilnější tým až v dubnu na Českých hokejových hrách?

„Turnaj v Česku vychází na termín, který je těsně před světovým šampionátem. Na něm by měla být finální nominace, která poletí do Paříže. Předpokládám, že tam budou i hráči z NHL. Věřím, že budeme mít k dispozici ty nejlepší hráče. Zátěž rozložíme na všechny posty.“

Před startem turnaje se bude na místě konání hrát finále hokejové Ligy mistrů mezi Spartou a Frölundou. Přemýšlel jste o tom, že byste případně povolal nějaké sparťany?

„Samozřejmě, že jsme s kolegy o sparťanech uvažovali. Skutečnost, že se Sparta probojovala do finále Ligy mistrů, je opravdu skvělý úspěch pro český hokej. Nechali jsme však pražský klub v klidu, aby měl všechny hráče připravené na závěrečné utkání s Frölundou. Je však možné, že se k nám v sobotu pár sparťanů připojí. Konkrétně máme v hledáčku Petra Vránu a Michala Řepíka. První zmíněný odvádí parádní výkony celou sezonu. Nominaci by si jistě zasloužil dřív, ale vždycky byla na reprezentační akce kolize s Ligou mistrů. My jsme ji vždycky respektovali z důvodů výsledků českých klubů. Řepík se vrací do formy po dlouhém zranění a nemoci. Nabírá postupně formu a hraje čím dál tím lépe. Takže jejich zařazení je pravděpodobné, ale bude taky záležet na jejich zdravotním stavu.“

Do českého národního týmu jste vůbec poprvé povolal libereckého útočníka Petra Jelínka a chomutovského střelce Vladimíra Růžičku mladšího. Co vás vedlo k jejich nominaci?

„Rozhodli jsme se pro tyto dva hráče z důvodu absence několika stabilních reprezentantů. Například Tomáš Filipi čeká na narození dítěte, Sobotka má lehká zranění, Červenka regeneruje záda a Robin Hanzl marodí. Chceme prostě vidět další kluky. Na obou nováčcích jsme se shodli. Petr Jelínek odvádí v Liberci stabilní služby. Poslední dobou hraje klíčovou roli v týmu. Je to takový zarputilý hráč, který nám na posledním turnaji Euro Hockey Tour. Hlavně kvůli tomu jsme ho vzali. Co se týká Vladimíra Růžičky mladšího, tak musím říct, že ho letos bedlivě sleduji, líbí se mi jeho hra a je rovněž důležitou postavou v mužstvu. Myslím si, že přišel času mu dát prostor v národním týmu.“

Řesil jste nominaci chomutovského forvarda s jeho otcem Vladimírem Růžičkou starším?

„Neřešil. Jsem sice s Vláďou v kontaktu, ale nepadla na toto téma řeč.“

Oba nováčci už nejsou zrovna nejmladší. Jelínkovi je 32 a Růžičkovi 27 let…

„Obecně si myslím, že zrajeme trochu pomaleji a ti kluci jsou v tomto středním věku na svých pozicích schopni něco pořádného předvést. Možná je to také naší filozofií, kterou jsme nově zavedli v národním týmu. Tím myslím, že chceme dát prostor hráčům, kteří ho třeba ještě nedostali. Zkrátka rozšiřujeme portfolio hokejistů s mezinárodními parametry. Není vždycky jednoduché poskládat jmenovitě nejlepší tým.“

Kdo by měl být podle vás tahounem národního týmu na Švédských hokejových hrách?

„Věřím, že to rozložíme do celého mužstva. Každopádně si myslím, že by lídrem mužstva měl být Jan Kovář, který zatím v letošní sezoně odehrál pouze jedno utkání za reprezentaci. Plánujeme, že turnaj začneme se stejnou lajnou jako na Karlaja Cupu, tedy formace Kubalík-Kovář-Radil. Věřím, že si budou opět rozumět. Máme v kádru rovněž Tomáše Zohornu nebo Lukáše Kašpara. Očekáváme, že se jim bude dařit. Může to být však i někdo jiný. Pokud jde o obránce, tak jsme povolali Tomáše Kundrátka a Honzu Koláře, poměrně zkušené borce, dále Radima Šimka, který hraje výborně. Důvěru vkládám i v Adama Poláška a Jana Ruttu, kteří zatím odehráli s námi všechny turnaje.“

Jsou už v kádru na Švédské hry hráči, kteří vás vyloženě přesvědčili o tom, že se objeví na mistrovství světa?

„Nerad bych předbíhal, ale musím říct, že někteří kluci k tomu mají hodně blízko. Finální nominace se však bude formovat, až bude jasné, kdo nás může posílit z Evropy a NHL. Je to takový živý mechanismus, který se ještě bude rozvíjet.“

Jak to aktuálně vypadá s hráči ze zámoří?

„Ještě není vůbec nic jistého. Do konce přestupního období v NHL zbývá ještě dlouhá doba. Zatím můžeme pouze spekulovat, kteří hráči budou k dispozici. Představa se vám může během chvilky zbortit. Přijde zranění nebo dojde k výměně do silnějšího mužstva. Uvidíme, jak to dopadne. V pravidelném kontaktu s hráči je Martin Ručinský a Jirka Fischer. Sledují i hráče z AHL.“

Čeká vás osobně zámořská inspekce nebo v tomto ohledu vkládáte důvěru vaším kolegům?

„Momentálně se nechystám. Zatím ani není třeba. Jirka Fischer a Venca Prospal vidí všechny zápasy. Především Jirka má na tohle specializaci. Pravidelně mě informuje. Navíc si myslím, že díky Světovému poháru o hráčích z NHL víme hodně. Každopádně víme, o koho bychom měli zájem, ale bude ještě záležet na jejich klubech.“

Přemýšlíte už o olympiádě v Jižní Koreji a hráčích ze zámoří, u kterých stále není jistý start?

„Pouze okrajově. Zabývám se věcmi, které můžu ovlivnit. Účast hráčů z NHL mezi ně nespadá. Čím dál tím víc si připouštíme variantu o jejich neúčasti.“

Nominace českých hokejistů na Švédské hry (9.-12. února):

Brankáři: Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), Jakub Kovář (Čerepovec/KHL),

obránci: Radim Šimek, Ondřej Vitásek (oba Liberec), Tomáš Dvořák (Karlovy Vary), Lukáš Klok (Vítkovice), Jan Rutta (Chomutov), Jan Kolář (Chabarovsk/KHL), Tomáš Kundrátek (Slovan Bratislava/KHL), Adam Polášek (Novosibirsk/KHL),

útočníci: Tomáš Hyka, Radan Lenc (oba Mladá Boleslav), David Kämpf, Vladimír Růžička mladší (oba Chomutov), Petr Holík (Zlín), Petr Jelínek (Liberec), Dominik Kubalík (Plzeň), Michal Birner (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Lukáš Kašpar (Dynamo Moskva/KHL), Jan Kovář (Magnitogorsk/KHL), Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL).