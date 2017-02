Opora Boleslavi před reprezentační akcí: Pořád se cítím jako nováček

Po listopadovém Karjala Cupu vás čeká druhá reprezentační akce. Cítíte se pořád jako nováček?

„Jasně. Karjala Cup se nám jako týmu celkem vydařil, byla to povedená akce. Channel One Cup mi vinou zranění utekl, možná, že by to mělo vliv i na třetí výběr, ale jsem rád, že tady teď můžu být a že se trenérům můžu ukázat a i sám sebe přesvědčit, že na to mám.“

Z týmového pohledu se vám sezona v Mladé Boleslavi příliš nedaří. Očekával jste nominaci i přesto, že jste s týmem na hranici postupu do play off?

„Jasně, že čím jsme hlouběji v tabulce, tak asi trenéři o tyhle kluky nemají takový zájem. Musím ale říct, že s Tomášem Hykou a Pavlem Musilem si výborně rozumíme a docela se nám i daří, i když týmově to není ideální, tak se snažíme hrát dobrý hokej nebo alespoň účelný hokej, takže v tomhle je to celkem dobré, ale chce to týmové výsledky, což si myslím, že se teď začíná nějakým způsobem projevovat a zlepšovat.“

Zmínil jste vašeho spoluhráče Pavla Musila. S ním a Hykou jste hodně sehraní, váš útok patří k těm vůbec nejlepším v extralize. Mrzí vás, že ho trenér Jandač v nominaci opomenul?

„Určitě. Nebudeme si nic nalhávat, Pavel je na tom stejně jako my a určitě by si to taky zasloužil. Pokud ale takhle budeme makat dál, budeme podávat kvalitní výkony, tak se zase na nějakou akci můžeme dostat.“

Při hodnocení po Karjala Cupu vás trenér Jandač přímo osobně chválil, že jste ho hodně překvapil. Dodá to do dalších bojů na mezinárodní scéně sebevědomí?

„Určitě to potěší. Byl to můj vůbec první reprezentační sraz v kariéře, nikdy jsem v reprezentaci nebyl, ani v mládeži. Tohle byla moje první akce, takže nervozita byla hodně velká. A potom, když je takový ohlas, tak to potěší a dodá sebevědomí.“

Rok od roku postupně vaše výkony stoupají, patříte mezi hlavní lídry Mladé Boleslavi, dostal jste se do širšího kádru reprezentace. Neplánujete už zkusit štěstí v zahraničí?

„Vůbec jsem to zatím neřešil. Já jsem spíš takový skromnější typ, rok od roku chci podávat lepší výkony. Co bude dál, co si vybojuju a co kdo ohodnotí, tak rád přijmu a nejsem asi takovej typ, který by si říkal, že teď se daří, tak jdu do NHL nebo do KHL, to určitě ne. Co si vybojuju výkony na ledě, to budu mít a uvidím, co bude dál. Další sezonu mám ještě smlouvu v Boleslavi.“

Vaše rodina hodně prožívá a sleduje průběh vaší kariéry. Nechystají se vás jet podpořit i do Švédska?

„Samozřejmě z toho mají velikou radost, je to pro ně kulturní zážitek, že se chodí dívat na hokejová utkání. Nechci to zakřiknout, ale mají v plánu se jet do Švédska podívat, takže tam budou, pokud to dobře dopadne.“