Zklamaný kouč Jandač: Švédové nás potrestali ve všem, co mohli

Vstup do Švédských hokejových her se českému výběru nevyvedl. Nedokázal navázat na dvě výhry proti Tre kronor z předchozích dvou turnajů Euro Hockey Tour a prohrál vysoko 2:5. Kromě povedeného nástupu viděl kouč Josef Jandač ve hře spoustu nedostatků, ale neupřel hráčům snahu a bojovnost.

"Neměli jsme úplně špatný nástup. Nasazení tam celkem bylo, ale bohužel jsme dostali góly z takových situací, v nichž jsme udělali detailní chyby. Řešení při prvním nebylo úplně šťastné. U druhého gólu si myslíme, že padl po faulu na Radila. Třetí byl z přesilovky, kdy tam zapracoval hráč na brankovišti a náš obránce stál docela dost vysoko," řekl Jandač.

"Ta třetina nebyla úplně dobrá, Švédové nás potrestali ve všem, co mohli a tím byl určen ráz celého utkání," prohlásil Jandač. Spíše než probudit tým bouřkou v kabině se trenéři snažili své svěřence uklidnit.

"Protože bojovnost, nasazení a ty věci, které k takovému zápasu patří, tam byly. Ale pochopitelně jsme viděli, že na nás trošku padla deka, tak jsme se snažili hráče povzbudit a myslím, že od druhé třetiny to bylo vidět. Nastoupili jsme trošku jinak. Ten tříbrankový náskok už je celkem dost velký," připustil Jandač.

Českému týmu chyběla střelba

Na hře českého výběru ocenil spíše bojovnost a nasazení než hokejový projev. "Měli jsme strašně málo střel. Na to, že jsme strávili více času v útočném pásmu než Švédi, tak poměr střel vyzněl i tak lépe pro ně. Dobře bránili, ale my jsme se proti tomu nedokázali moc prosadit. Druhá třetina byla z naší strany nejlepší, ale abychom byli ve hře, tak jsme v ní měli dát dva góly," uvedl Jandač.

Měl pocit, že hráči drží v útočném pásmu puk déle, než je zapotřebí, čímž umožňují soupeři lépe bránit dané situace. "Když se třeba u mantinelu zbavíme protihráče, tak takové to rychlé uvolnění hráče nahoře tam pak není. Chtělo by to posunout puk třeba o vteřinu dříve, aby měl obránce více času střílet na bránu a ne to shazovat zase zpátky do rohů. Aby mohl obstřelit prvního hráče před sebou. Když už jsme to zahráli dobře, tak jsme zase netrefovali bránu," prohlásil Jandač.

"Některé ty puky také taháme do rohů, než abychom hráli kolem branky. V té přehuštěné obraně to tam musí lítat více na bránu. My jsme sice opticky hráli na puku, ale Švédi dobře bránili předbrankový prostor," dodal kouč.