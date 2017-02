Dvojčata k sobě! Birner si zahraje s Řepíkem, Češi jdou na Finy

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Toulají se spolu po světě, mají úplně stejné brusle i typy holí. Když to šlo, hráli ve stejné formaci. Michal Birner a Michal Řepík na jaře dotáhli Liberec k titulu, společně přestoupili do Čeljabinsku, jenže teď každý hraje jinde. Až dnes v poledne (12.00, živě ČT Sport, ONLINE na iSport.cz) svou spolupráci opráší. Češi nastoupí na Švédských hrách proti Finsku a Birner s Řepíkem naskočí do druhé formace. Po výplachu od Švédů ale bylo v sestavě změn víc.