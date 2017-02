Radil po kanonádě: Jsme nepříjemní pro každý tým, spadlo tam všechno

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Co poslali na branku, to skončilo v ní. Čeští hokejisté v Göteborgu bavili pohlednými akcemi i drsným důrazem v brankovišti. A je z toho demolice Finska 7:1. Je z toho největší výhra této sezony, na které se dvěma góly a asistencí podílel Lukáš Radil. "Je proti nám nepříjemné hrát. Napadáme, bránit začínáme už v útočném pásmu," usmál se.

Vypadá to hlavně, že vám osobně náramně sedí spolupráce s Janem Kovářem. Kdykoliv jste spolu na ledě, je z toho v útočném pásmu pěkný zmatek.

"Taky je to top hráč. S ním by si sedlo asi hodně lidí."

Co chcete říct k zápasu? Takhle hladké vítězství 7:1 jste určitě nečekali ani sami...

"Šli jsme do toho dnes s hodně velkou pokorou, protože se proti Finům hraje špatně. Brání střední pásmo, jsou hodně pospolu a hrají hodně do obrany. Není tam moc prostoru. Myslím, že nám pomohly ty první góly. Trošku se jim to tím rozpustilo a přestali věřit vlastnímu systému. A taky nám tam napadalo snad úplně všechno."

Oproti zápasu se Švédskem, který jste tady ve čtvrtek prohráli 2:5, to byl obrovský rozdíl. V čem konkrétně?

"Hráli jsme v podstatě úplně stejně, měli jsme šance, nedali je a jim to tam začalo padat. Po první třetině jsme prohrávali 0:3, a to už se hraje těžko. Dnes to takhle bylo hodně podobné z pohledu Finů. My hráli lehčeji, věřili si i na situace, do kterých byste se normálně nepustil."

Lukáš Kašpar po zápase řekl, že by proti české reprezentaci fakt nechtěl hrát. Souhlasíte?

"Myslím, že když napadáme, předsuneme hru a začínáme obranu už v útočném pásmu, je to nepříjemné pro každý tým. Je to mistr světa, mnohem zkušenější hráč než já. Musím s ním souhlasit (směje se)."

Nepřekvapilo vás ale, jak moc jste dokázali Finy rozhodit?

"No upřímně jsem s nimi takový zápas ještě nehrál. Vždycky když na ně jdeme, jsem z toho trochu otrávený, protože čekám ten hokej, jak puk honíme v koutech, protože nás k ničemu jinému nepustí. Dnes se nám to povedlo. Jsme moc rádi.

V neděli tak budete hrát o celkovém prvenství na turnaji. Co čekáte od Ruska?

"Tuhle sezonu jsme je ještě neporazilo, tak to musíme změnit. Snad proměníme šance, co si vytvoříme. Musíme vyhrát."

Tabulka turnaje:

1. ČR 2 1 0 0 1 9:6 3 2. Švédsko 1 1 0 0 0 5:2 3 3. Rusko 1 1 0 0 0 2:1 3 4. Finsko 2 0 0 0 2 2:9 0

Tabulka Euro Hockey Tour: