První reprezentační gól a smutek z prohry. Rusové byli rychlejší, uznal Lenc

Prohráli jste, ale nepředvedli jste vůbec špatný výkon. Vás navíc může těšit první reprezentační gól…

„Spadlo mi to tam se štěstím. Myslím, že jsme nehráli špatně. Byli jsme před tou brankou, ale trošku toho štěstí nám chybělo. Spíš se puk odrážel od nás, než k nám. Škoda.

S Tomášem Hykou platíte v Mladé Boleslavi za hodně dobré bruslaře, ale Rusové dnes předvedli ještě trochu větší rychlost. Souhlasíte?

„Tomáš k těm bruslařům určitě platí, já za nim trošku zaostávám (směje se). Jo, říká se to. Ale myslím, že Rusové jsou celkově hbitější, rychlejší, pohyblivější. Hlavně tady měli hodně dvacetiletých kluků…“

Za stavu 2:2 to pořád vypadalo, že by se dal zápas zvrátit. Pavel Francouz třikrát ustál nájezd Tkačjova a držel vaše šance.

„Jo, říkali jsme si v kabině pak, že nás výborně podržel, že jsme nějaké šance měli, stačí to využít a zvládneme to. Bohužel jsme je neproměnili a Rusové zápas naklonili k sobě. Pak si to pohlídali.“

Tři zápasy přinesly tři úplně jiné schémata. Vezete sebou domů trpkou prohru se Švédskem, demolici Finska a nakonec porážku s Ruskem. Jak se vám turnaj hodnotí?

„Švédové hráli takovou urputnou obranu, vůbec nás nepouštěli do předbrankového prostoru, my se tam vůbec netlačili. S Finama jsem nehrál, ale ze střídačky si myslím, že jsme měli ve všem navrch. Parádní zápas! S Rusy to byla taková přetahovaná. Bohužel rozhodla produktivita a pohyb, který byl na jejich straně.“

Čtvrtý útok má vždycky jiné než dominantní úkoly. Jak jste spokojený s tím, jak jste obstál?

„Je to o tom nedostat gól, sebrat jim síly a zkusit nějaký dát. Asi nemáme zápasy rozhodovat, nebo alespoň já to tak v klubu neměl. Povedlo se nám gól dát, myslím, že jsme hráli aktivně. Celkem jsme se drželi u nich v pásmu, u sebe neměli závary. Nebylo to špatné!“