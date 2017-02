Chceme do Paříže, trenére! Kdo si ve Švédsku řekl o nominaci na MS?

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Tři různé zápasy, tři různé příběhy. Čeští hokejisté ve Švédsku bouchli i zazářili. Ale to je dobře, alespoň pro trenéra Josefa Jandače. Ti, co sunuli svůj standard vzhůru, už mohou pomalu myslet na cestu do Paříže. O nominaci na mistrovství světa si říká gólman Pavel Francouz, kapitán Jan Kovář už ji snad musí mít v kapse. A jak dopadli další? Deník Sport hodnotí výkony Čechů v Göteborgu.

Troufalý titulek? Jasně. Do nominace hráčů na vrcholnou akci roku jistě promluví zranění, kdo z těchto borců ale zůstane zdráv, může s výletem k Eiffelovce pomalu začít počítat. Z centra Jana Kováře vyrostl lídr jako hrom, Lukáš Radil vedle něj předvádí životní hokej. Jen těžko někdo může pochybovat o pozici brankáře Pavla Francouze, na tohohle týpka je fakt spoleh. A obránce Radim Šimek? Z Paříže může zabukovat letenku rovnou do NHL.

Petr Holík loni přišel o nominaci do Moskvy na poslední chvíli, i letos má velké šance. Minimálně po tom, co předvedl v centru formace mezi Michalem Řepíkem a Michalem Birnerem. Ve velkých zápasech si zlínský útočník věří, umí překvapit. Hezkou přihrávkou nebo drzým průnikem. Spolu s ním na kabinu národního týmu buší i další, je jich celý zástup. Jedni jsou už ostřílení borci jako Lukáš Kašpar či Jan Kolář, druzí velké naděje, které se ještě určitě přihlásí o slovo.

Nestojí na nich výsledky, své první reprezentační zkušenosti si odbývají z pozic, které si musí vyloženě vydřít. Některým to jde lépe, jiným hůř. Radan Lenc s Tomášem Hykou ukázali, že rychlostí dávají soupeři zabrat i mimo extraligové mantinely, proti Rusům se dokonce dočkali gólu. Podruhé za sebou nezklamal ani obránce Tomáš Dvořák, borec z posledních Karlových Varů. Do Paříže mají daleko, ale dveře reprezentace jim zůstávají otevřené. Jejich čas ještě přijde.

Na mistrovství nepojedou

Brankář Jakub Kovář, útočník Petr Jelínek a Lukáš Radil na střídačce českého národního týmu • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Jakub Kovář, Petr Jelínek, Vladimír Růžička

Asi těžko někdo mohl počítat s tím, že Petr Jelínek ve dvaatřiceti letech vystřelí na šampionát. Podobné je to s Vladimírem Růžičkou. Oba dostali pozvánku spíše jako odměnu za to, co předvádějí v extralize, než jako naději, že by na nich jednou český tým měl stát. Co je ale velké zklamání? Gólman Jakub Kovář. Po dvaceti minutách se Švédy a třech inkasovaných gólech šel z ledu, a už se do branky nevrátil. Nebyl vůbec jistý, přitom konkurence na jeho postu je až moc veliká.