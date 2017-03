Jeřábek sleduje Plzeň v play off: Přítelkyně mě musí při zápasech držet

Vloni patřil Jeřábek k hlavním tahounům plzeňských Indiánů. Za své výkony si vysloužil jednak zahraniční angažmá v Rusku a také účast na mistrovství světa v Moskvě. Po vydařené sezoně v Podolsku a dřině na reprezentačních akcích se velmi pravděpodobně ukáže i na šampionátu v Paříží.

"Věřím, že šanci mají všichni. Záleží jak budu ve formě. Trénoval jsem s kluky z Plzně a cítil jsme se jako během letní přípravy," smál se český bek, který si ve své první sezoně v KHL připsal celkem 36 kanadských bodů za 6 gólů a 30 asistencí.

Máte za sebou premiérovou sezonu v KHL. Týmu Viťaz Podolsk jste pomohl k historické účasti v play off, ale rychle jste vypadli s klubem SKA Petrohrad…

„Všichni jsme věděli, že stojíme proti těžkému soupeři. Řekl bych, že největší šanci jsme měli v prvním zápase série. V ostatních utkáních s Petrohradem to však bylo poměrně jednostranné."

Proti hvězdám jako je Pavel Dacjuk nebo Ilja Kovalčuk to jistě nebylo nic lehkého, viďte?

„To jo, ale shodli jsme se s kluky z týmu, že nás ty zápasy ohromně bavily. Byly super. Osobně jsem si je užil. Věřili jsme si na ně, ale zkrátka soupeř byl nad rámec našeho mužstva.“

Chválilo vás vedení klubu?

„Samozřejmě. Pro Podolsk byla účast v play off obrovským úspěchem. Bylo to znát i na lidech, protože takové návštěvy tam nikdy dřív nechodily.“

A jak jste vlastě vy spokojený s uplynulou sezonou v Rusku?

„Dobře. Myslím, že se mi sezona povedla. Hodně mi pomohl Roman Horák. Od začátku jsem se na něj mohl spolehnout. Během základní části jsme v týmu vytvořili dobrou lajnu na přesilovky, která byla jednou z nejlepších v KHL. Takhle nám to klapalo a body přitom skákaly sami." (usmívá se)

Myslíte, že jste si přenesl dobrý pocit z Ruska i do reprezentace?

„Doufám, protože i ten dělá hodně věcí. (směje se) S národním týmem jsem byl zatím na jednom rozbruslení, ale už jsem potrénoval i s kluky z Plzně. Potřeboval jsem si trochu postát na bruslích. Poprvé to nebyl zrovna dobrý pocit. Jako bych byl znovu na začátku letní přípravy. Kluci se mi smáli a divili se, co to se mnou je. Věřím, že se budu jen zlepšovat.“

Za víc jak měsíc a půl dlouhou přípravu na světový šampionát v Paříži jste jistě rád, že?

„Samozřejmě. Na vyladění formy to bude skvělé. Za přípravné zápasy jsem velice rád. Chci vydržet, až do konce. Záleží, jaká bude forma na ledě a jak se bude dařit. Od toho se bude odvíjet nominace.“

Patříte mezi reprezentanty s velkými ambicemi na mistrovství světa. Jaké šance dáváte těm hráčům, kteří se do národního týmu podívali nynější sezonu?

„Myslím si, že šanci mají všichni. S většinou hráčů jsem se potkával na reprezentačních akcích a vím, jak hrají. S blížícím se šampionátem se bude samozřejmě zvyšovat napětí, ale všichni navzájem si přejeme, ať si v Paříži zahrajeme.“

Momentálně váš mateřský klub z Plzně svádí boje play off s Libercem. Stihl jste se podívat na nějaký zápas?

„No jasně. Byl jsem na jednom zápase v Liberci a dvakrát doma v Plzni. S kluky to prožívám.“

Nemrzí vás, že s nimi nemůžete naskočit do zápasu?

„Ne, ale když na ně koukám v hledišti, tak mě přítelkyně musí držet, abych nebruslil na sedadle. (směje se) Samozřejmě si při zápasech zavzpomínám a dýchne na mě nostalgie. Nyní to však beru tak, že jsem prostě jinde.“

Hodně se mluví o tom, že je o vás zájem v NHL. Je to pravda?

„Ano, ale v tuhle chvíli nemůžu být konkrétní. Samozřejmě o tom jednáme, protože zájem byl už v prosinci. Uvidíme, jak dopadneme. Každým dnem se to vyvíjí.“

Zahrát si v zámoří by jistě byl splněný sen…

„Rozhodně. O tom sní každý. Kdybych tam odešel, tak bych musel podepsat na jeden rok. Potřeboval bych si vyzkoušet ten zámořský hokej. Bylo by to něco nového, ale může to dopadnout i tak, že zůstanu v Rusku.“