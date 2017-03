Bitva o hokejové hvězdy vrcholí. Bez olympiády si NHL uškodí, hrozí Fasel

Apokalypsa ještě nenastala. Ale poslední vyjádření bosse NHL Garyho Bettmana ji připomněla. „Ze současného stavu věcí by lidé měli usuzovat, že na olympiádu nepojedeme,“ prohlásil. „Bez olympiády si NHL uškodí,“ varuje však René Fasel. Šéf IIHF chce znát výsledek v dubnu. Tlačí na něj prý členské země v čele s Kanadou a Ruskem, aby si v případě neúčasti hráčů ze zámořské ligy na ZOH 2018 v Pchjongčchangu mohly chystat náhradní plán.

Jednání uvízla v temném koutě. Nevládne ticho. Ale nejedná se. A NHL nebude tím, kdo by činil další kroky. Tak mluvil její komisionář Gary Bettman minulý týden. Podle něj by se mělo začít brát jako fakt, že většina největších hvězd světového hokeje bude v příštím roce na olympiádě v korejském Pchjongčchangu chybět.

„Nejednáme. Byli jsme ochotni mluvit o řadě opatření, jež mohla zmírnit poškození naší sezony. Ale odezvy jsme se nedočkali,“ uvedl. „Pokud se nic nezmění, nevidím to tak, že se zúčastníme. Jestli někdo navrhne něco radikálně jiného, co bude zajímat kluby, aby si řekly: ,Nechce se nám, ale tohle po zralé úvaze vypadá jako vhodné řešení,‘ pak jsme ochotni to probrat znovu,“ dodal Bettman. Na otázku, co si liga vlastně žádá, odpověděl: „Nevím. Musel bych se s tím obrátit na kluby, protože ty se k tomuto tématu staví v drtivé většině negativně.“

Kromě třítýdenní pauzy a rizika zranění hráčů vyplývajících i ze zhuštěného programu připomněl opět náklady nutné k vyslání hráčů na olympiádu. IIHF by od ligy vyžadovala zhruba 10 milionů amerických dolarů (asi 250 milionů korun), neboť Mezinárodní olympijský výbor se nemá k tomu, aby pokryl cestovné a další výlohy jako v minulosti. Při poslední zimní olympiádě v Soči se přitom vyšplhaly až ke 14 milionům dolarů.

„Liga není antiolympijská,“ zdůraznil Bettman. „Zúčastnili jsme se pětkrát. Problém spočívá v tom, že kluby nesouhlasí s narušením sezony. Zmizet v únoru téměř na tři týdny, kdy se nehraje žádný (americký) fotbal, ani baseball, je tu jen basketbal a my… A z toho bychom se najednou vytratili,“ vysvětloval. „Nemůžu říct, že by to přinášelo hmotné výhody, zvlášť v Severní Americe. Olympiáda nás odstřihne,“ připojil ještě.

Poslední schůzka NHL s MOV a IIHF se uskutečnila začátkem února. Tedy v době, kdy už chtěla mít jasno NHL. Původně se mělo rozhodnout už v polovině roku 2014. Pak do konce minulého roku. Do konce ledna.... Nyní už Bettman nemluví o konečných termínech vůbec. Ne tak IIHF. „Doufám, že během dvou, tří týdnů dokážeme najít kompromis. Do konce dubna potřebujeme s určitostí vědět, jestli se hráči z NHL zúčastní, nebo ne,“ ozval se prezident Rene Fasel.

Tlačí na něj prý členské země, které chtějí mít co nejdřív jasno, aby případně přichystaly plán B. Hráči NHL na olympiádu chtějí, výkonný ředitel asociace NHLPA Donald Fehr v tom vidí taky šanci, jak si liga může vybudovat základnu fanoušků v Asii, kde se konají hned příští dvě olympiády. A jak naznačil Fasel, pokud by do Pchjongčchangu hráči NHL nejeli, nejspíš si soutěž zavře bránu i na další hry v Pekingu 2022.

„Mezinárodní olympijský výbor bude oproti současné situaci v úplně jiné pozici, takže i jeho návrh smlouvy s NHL by byl zcela jiný. Pokud NHL nevyšle své hráče do Pchjongčchangu, víc ztratí, než získá. Sama se uvrhne do izolace,“ upozornil Fasel.

Pod pěti kruhy startovaly největší hokejové hvězdy pravidelně od Nagana v roce 1998. Jestliže vlastníci zámořských klubů nesvolí s únorovým přerušením ročníku 2017/18 a s hromadným vysláním hráčů do Koreje, může nastat zmatek.

Ruský kanonýr Alexandr Ovečkin se chce zúčastnit za všech okolností. Jiní hráči by žádali o výjimky. Někdo dá přednost přestupu do Evropy. Odvrátí se sponzoři, dopálení budou hráči i fanoušci. Miliony v trapu. Ale konec světa ještě nikdo neohlásil.