Hráči z NHL na olympiádě? Tohle není můj byznys, říká trenér Jandač

Naplno se věnuje přípravě na blížící se světový šampionát. Do toho však reprezentační trenér Josef Jandač sleduje dohady o uvolnění hráčů z NHL na olympiádu v příštím roce. Naděje na hvězdnou účast vzrostla ve středu, když IIHF oznámila, že zaplatí cestovní náklady a pojištění. „Nemám k tomu žádný postoj, protože to neovlivním. Jeden den je informace taková, druhý den zase opačná,“ řekl Jandač po čtvrtečním tréninku národního týmu.

Bylo znát, že se otázkou účasti hráčů na olympijských hrách nestresuje. Alespoň nyní ne. V hlavě má Jandač především přípravu na mistrovství světa v Paříži. „Buď hráči z NHL budou a tým budeme skládat i s hráči z NHL nebo nebudou a poskládáme tým z hráčů z Evropy. To je jediný, co k tomu teď můžu říct, fakt to není můj byznys,“ nechtěl moc situaci rozebírat.

Dlouho to vypadalo, že hráči z NHL budou muset následující hry v korejském Pchjongčchangu oželet. Ve středu ale svitla naděje. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) přišla s návrhem, že přispěje 20 miliony dolary (zhruba půl miliardy korun) na cestovní náklady a pojištění. „Myslím, že to ani není otázka hráčů, nás trenérů nebo realizačního týmu. Je to spíše byznys mezi federacemi,“ zmínil 48letý kouč boj mezi MOV, IIHF a NHL.

Finanční náklady jsou jen jedna strana sporu. NHL se nelíbí, že by v období, kdy se za mořem nehraje americký fotbal a baseball, měla na více jak dva týdny zavřít krám. Jako paradox zní i fakt, že zámořská liga nedostane licenci na používání multimediálního materiálu z olympijského turnaje.

Najde se i další důvod, a to expanzní. Jižní Korea není pro NHL zrovna vysněný trh. Ten leží trochu vedle, v Číně, kde se olympiáda uskuteční v roce 2022. Tam je účast hvězd z nejprestižnější ligy světa téměř jistá už nyní. „Opravdu nedokážu posoudit, na čem to stojí. Stejně to neovlivním, pouze si přečtu informace a budu reagovat na danou situaci,“ znovu zopakoval Jandač.

Pokud NHL účast svých hvězd na největší sportovní události zamítne, bude se český realizační tým i tak pokoušet o uvolnění některých hráčů. „Určitě,“ vypálí Jandač jednoznačně. „Když řeknu příklad: kdyby z Washingtonu uvolnili Ovečkina, protože je to pro něj národní hrdost, tak v tu chvíli pak budeme volat (Jakuba) Vránu, pokud teda bude mít výkonnost. Uděláme to samý,“ zmínil zrovna situaci u Capitals, jejichž majitel Ted Leonsis se nechal slyšet, že své hráče na turnaj uvolní i přes zákaz.

Definitivní rozhodnutí by mělo padnout do konce dubna.