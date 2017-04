Olympiáda bez hvězd z NHL. Jak by mohla vypadat česká sestava?

Brankáři

F+F jsou tutovka, jistota. Pavel Francouz se zlepšuje každý rok, v únoru bude ještě výš než teď, Dominik Furch je stabilní brankář bez propadu výkonnosti. Tady nejde sáhnout vedle. A koho k nim? Nějakého perspektivního mladíka, Matěje Machovského, Romana Willa nebo jednoho z jihlavské dvojice Jakub Škarek a Miroslav Svoboda, kteří budou příští rok chytat už v extralize.

Obrana

Pokud nebudou Jakub Jeřábek, Radim Šimek a Vojtěch Mozík za mořem, rýsuje se tady docela zajímavá sestava. Šikovná, rychlá, co si rozumí s pukem. Michal Jordán je ryzí defenzivní stroj, Jakub Nakládal zase bomber od modré... Třeba i přesilovková sestava může být docela slušně variabilní. Má to ale háček, pokud tři zmínění borci nebudou k dispozici, konkurence dost klesne.

Útoky

Nejvíc sexy jméno výběru? Správně, střed třetího útoku. Martin Nečas určitě půjde v létě na draft. Hodně se zlepšuje, ale NHL spíš ještě od nové sezony hrát nebude. Jestli jeho vývoj bude tímhle tempem pokračovat, do plánů Josefa Jandače by se klidně mohl dostat. Solidní ofenzivní síla by měla být ve všech čtyřech formacích. Tahle parta by hlavně výborně bruslila.